長華原欲參與頎邦董事改選 吳非艱這樣說

長華原欲參與頎邦董事改選 吳非艱：想以戰逼和

長華先前有意提名董事名單參與面板驅動IC封測廠頎邦董事改選，頎邦董事長吳非艱今天表示，這是意圖干擾、「以戰逼和」的作法。

頎邦今天上午在竹科展業二廠舉行股東臨時會，會中通過全面改選董事和獨立董事案。會後吳非艱接受媒體採訪。

記者問及長華原先規劃提名董事候選人角逐頎邦董事改選、最終撤案的看法，吳非艱指出，他看法與之前非常一致，這是意圖干擾、「以戰逼和」的作法。

他指出，長華擁有頎邦持股，長華有意參與頎邦董事改選，這也是長華的權益，他完全尊重。

市場人士指出，長華原先規劃提名2席董事和2席獨立董事名單參與頎邦董事改選，不過已經撤案。對於上述消息，長華表示不予置評。

對於頎邦與易華電之間的官司進展，吳非艱指出，法律訴訟持續進行中，尊重司法程序，不受到「以戰逼和」的做法放慢腳步。

長華先前指出規劃增加投資頎邦股票，預計未來1年以不超過新台幣35億元額度內買進頎邦股票，持股率不會大於9.9%。長華指出主要是財務投資。

值得注意的是，頎邦在2016年對長華以及長華轉投資企業易華電提起營業秘密排除侵害等事件民事訴訟，截至今年10月7日，相關訴訟已進入言詞辯論程序，待司法審理。

頎邦股臨會 通過全面改選董事案

面板驅動IC封測廠頎邦今天上午在竹科展業二廠舉行股東臨時會，會中通過全面改選董事和獨立董事案。

頎邦與華泰今天分別召開股東臨時會，華泰討論頎邦擬透過現金收購和換股取得華泰主要股東30.89%持股的策略合作案。頎邦也規劃在今天股臨會提前全面改選公司董事及獨立董事。

頎邦股臨會通過全面改選董事案，新任董事包括現任董事長吳非艱、現任總經理高火文、以及現任董事李榮發。

新任獨立董事包括游敦行、魏幸雄、黃亭融和鄭文鋒；其中黃亭融和鄭文鋒是頎邦現任獨立董事，魏幸雄是華泰現任獨立董事，游敦行是旺宏電子董事、資深副總經理暨行銷長。

頎邦與華泰雙方策略合作案的換股基準日預定在12 月中旬，預估合作案落實後，頎邦將是華泰第一大股東，華泰主要股東將取得頎邦2.79%股權。參與頎邦現金收購及增發換股的華泰股東包括美商金士頓關聯企業、華泰創辦人杜俊元、長春投資及群聯電子等主要股東。