宏達電TWS不缺席 首款入門產品千元有找

TWS（無線藍芽耳機）行情大好，宏達電（2498）不缺席，今（3）日宣布，推出HTC首款馬卡龍真無線藍牙耳機，建議售價999元，以定價策略來看，走的是入門款產品，且更祭出年底前購買5G機HTC U205G就可以免費獲得該款耳機，除宣告跨入TWS市場外，也盼藉由新品拉抬5G智慧機銷售。

全球看好TWS未來幾年內將躍上人氣消費性電子產品，以目前市場狀況來，TWS多區分為三大領域，分別為陸系低階白牌、耳機品牌產品和智慧型手機品牌，其中成長空間最大的莫過於智慧型手機品牌，由於目前越來越多數的智慧機取消3.5mm耳機孔，非蘋手機大廠紛紛搶進此商機大餅，若以全球智慧型手機總量逾50億支來算，目前的TWS數量滲透率不到1成，換而言之，TWS搭配智慧機的成長空間依舊很巨大，這也合理解釋為何手機大廠接連搶進的原因。

以宏達電本次推出的新品來看，其售價定位明顯是鎖定入門市場，並未搭載目前ANC（自動降噪）的功能，顯然宏達電將該產品是為進入TWS的敲門磚，後續是否會有在更高階的產品推出，也可以持續關注。

宏達電本次推出的HTC馬卡龍真無線藍牙耳機搭載新一代藍牙5.0晶片，具有低延遲及長距離覆蓋優勢，可傳輸更高速，連接更穩定，覆蓋範圍高達10公尺，並可與手機隨時隨地保持同步，並配備400mAh大電力充電盒，可提供全天長效24小時強勁待機續航力，另外，宏達電在設計上可依照個人的需求將左右耳機獨立分別與不同裝置配對使用，加上親膚材質的表面，讓消費者的入耳式體驗能更加舒適穩定。

宏達電HTC馬卡龍真無線藍牙耳機今日起正式於HTC網路商店上架販售，顏色上提供黑、白經典雙色－香草白及可可黑，建議售價為999元，開賣之初將提供消費者早鳥優惠，年底前選購並享有899元優惠價另加贈免運費，此外，針對購買HTC U205G的消費者，若在12月31日前購買HTC U205G可享HTC馬卡龍真無線藍牙耳機專屬色款。

（時報資訊 王逸芯）