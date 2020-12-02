宅經濟延續 彭双浪：面板能見度到明年H1

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，面板產業能見度看到明年上半年，市場需求可延續到明年，面板價格越穩定越好，不要上下起伏太大才是健康的。

一年一度資訊月活動今天上午在台北世貿一館登場並舉行開幕典禮，彭双浪會後接受媒體採訪。

媒體問及面板產業市況，彭双浪指出，面板產業由於宅經濟催化、加上總體庫存在低水位，今年第2季開始供給不充足，出現供不應求的大反轉，尤其在IT產品應用供給遠遠落後需求，電視和醫療應用面板也有強勁需求，今年底線上經濟成倍成長，整體需求仍在健康水準。

他預估，市場需求可望延續到明年，儘管今年初COVID-19疫情像是「黑天鵝」，但也刺激市場宅經濟的強勁需求。

若從總量來看，彭双浪預估明年整年需求樂觀，不過還要看晶片供給、供應鏈、以及疫情變數，但產業能見度到明年上半年沒問題。

從價格來看，彭双浪指出，今年6月開始面板價格大幅度提升，「從業20年，第一次看到價格提升這麼快」，主要是產業結構大變化。

他分析，中國積極進行進口替代目標已經達成，美中貿易戰後，中國發覺建立半導體自主產業的急迫性，他預估未來中國將投注更多資源在半導體產業，對面板支持力道會大幅下降，今年第3季中國對面板產業補貼減少一半以上。

彭双浪表示，面板價格根據市場供需調整，需求大於供給，價格就會往上，希望面板價格越穩定越好，不要上下起伏太大。

展望友達集團營運，彭双浪希望今年集團全年可以達到盈餘，從產能來看，友達目前產能滿載，客戶要求超出產能供給，目前能見度可看到明年第2季。

對於供應鏈布局，彭双浪表示，美中對抗使得一個世界有兩套系統，加上供應鏈轉移以及消費者習慣改變，全球分工進入短鏈供應狀態。

對於是否在東南亞擴大投資，彭双浪指出，友達集團正在觀察，也在評估車用面板是否需要就近到車廠當地布局。

談到區域全面經濟夥伴協定（RCEP），彭双浪表示，對台灣資通訊產業影響非常小，長遠來看需觀察台灣能否與各國簽訂自由貿易協定（FTA），若台灣不能加入國際經貿組織，或與別國簽訂貿易條約，恐漸漸被邊緣化。

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