收購日本双信電機 華新科劍指LTCC

華新科30日宣布，將透過旗下日本子公司釜屋電機，以每股460日圓，公開收購日本信電機株式會社（Soshin）35.64％～50.1％股權，總收購規模約新台幣7～9.9億元，比較Soshin 30日收盤價，約當折價7.6％，該收購案預計明年1月完成交割。



華新科今年以來陸續收購閎暉，取得佳邦實質控制權納入營收，30日再斥資公開收購Soshin，市場相信，國巨斥資16.4億美元收購美商基美，明年可望衝關900億元營收，同業「新國巨」跳躍式的成長，激化華新科的收購行動。



Soshin於30日董事會通過決議，支持這樁公開收購案。此外，該公開收購案已取得Soshin最大股東、同時為Soshin現任母公司的日本NGK同意，並已簽署應賣合約，於本公開收購案應賣其持有之35.64％股權。



Soshin 30日在日本收盤價報498日圓，對照華新科每股收購價位460日圓，約當折價7.6％，本收購案預計於民國110年1月12日完成交割，交割後，NGK仍將至少持有Soshin約5.04％股權。



Soshin為日本上市公司，成立於1938年，資本額38.06億日圓，發行股數為1,560萬股，截至今年3月底的會計年度，Soshin毛利率達22.2％；營業利益率負4.9％；稅前息前折舊攤銷前淨利率（EBITDA）為負42.9％。



根據華新科提供的資料，Soshin的主要業務為電力電子及資訊和資訊通信產品的研發、製造與銷售。主要產品則為電容、濾波器、EMC保護元件等，其LTCC濾波器的技術領先業界，產品廣泛應用於工業設備領域和資訊通訊領域當中，如車用市場、醫療機器如核磁共振儀器、通信基地台、衛星設備或鐵道設備等。



華新科在今年6月，已經斥資9億日圓認購Soshin的私募可轉換公司債，若全數轉換為普通股，約持有8.3％股權，加上公開收購的股權，華新科將透過釜屋成Soshin第一大股東。



此外，華新科大馬廠員工已經全數完成篩檢，12月1日起健康的員工將陸續返回生產線，營運、出貨將不受影響。