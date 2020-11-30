徐秀蘭再出手 環球晶完成全球布局

環球晶董事長徐秀蘭再度出手併購，這次鎖定的對象是德國矽晶圓大廠世創（Siltronic）。這次的併購若順利完成，環球晶登上第二大廠寶座，市場規模近逼第一大廠日本信越（Shin-Etsu），並且在全球半導體生產重鎮完成營運據點插旗。由地緣政治的角度來看，未來全球半導體市場可能呈現多元體系面貌，環球晶已經做好準備。



朋程董事長盧明光2007年接任中美晶董事長，挖角徐秀蘭回到中美晶任職，在盧明光的教導下，徐秀蘭認知到企業的成長除了靠賺的錢繼續投資擴產，也可以透過併購方式達成擴大營運規模及市占率目標。



中美晶於2008年為了取得磊晶技術併購美商GlobiTech，2011年切割環球晶獨立後，徐秀蘭就開始主導環球晶的併購案，包括2012年併購當時全球第六大廠日本CVS，2016年併購丹麥Topsil半導體事業群，2016年底完成對美商SunEdison的收購。而環球晶此次再度出手，目標是營運規模相差不大的德商Siltronic。



企業併購最大的難處在於如何將兩家不同文化的公司整合為一，所以買下一間企業若不能創造綜效，將會是失敗的收購案。徐秀蘭很清楚併購的成敗關鍵，所以環球晶每次出手，都是要先讓被併購企業先獲利，之後清償債務，最後把出手併購時花費的資金賺回來。此次環球晶合併的Siltronic有穩定營收及獲利，業界看好最快明年底就可看到合併綜效。



雖然美國總統大選結束，但美中貿易戰仍未落幕，加上新冠肺炎疫情再起，全球半導體市場進入新的競局，地緣政治將影響未來全球半導體市場的多元樣貌，除了美國及中國的兩大系統之外，台灣、日本、韓國、歐盟等地域也會更加強化自有優勢。所以，環球晶出手搶下Siltronic的另一戰略上考量，就是在全球半導體生產重鎮都建立起灘頭堡，以因應未來地緣政治快速且劇烈的變局。



雖然貿易戰及肺炎疫情仍對半導體產業造成影響，但也帶來包括數位轉型、遠距商機、宅經濟等新需求。隨著台積電等晶圓代工廠持續擴建新廠，製程向3奈米及2奈米世代微縮，DRAM製造技術採用極紫外光（EUV）製程，NAND Flash的3D堆疊將倍增至200層以上，矽晶圓已是重要關鍵材料。環球晶每次完成併購，都會讓營收及獲利在一～二年內看到跳躍成長，此次合併Siltronic之後將能手握更大的矽晶圓產能及更先進技術，掌握數位轉型大趨勢帶來的龐大商機。