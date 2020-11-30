環球晶收購Siltronic AG 進入最終協商

環球晶（6488）30日發布重訊，確認Siltronic AG（Siltronic）於29日公告環球晶及Siltronic正在就達成商業合併協議（BCA）進行最終階段之協商。環球晶擬以每股125歐元，公開收購Siltronic流通在外股份。

法人表示，這將加速取得SiC（碳化矽晶圓，Silicon Carbide）材料進程，有利全面性掌控矽晶圓產業的發言權；第三代半導體氮化鎵（GaN）目前已是兵家必爭之地，而SiC（碳化矽）材料取得成關鍵，宏捷科日前表示，與中美晶合作，正是看好其旗下半導體子公司環球晶圓最有能力提供材料。

據重訊表示，環球晶與Siltronic的結合將打造一個產業領導者，為全球所有半導體客戶提供完整且技術領先的產品線。雙方結合後的事業體將更能互補地有效投資進而擴充產能。

Siltronic股東得於公開收購期間應賣其持股，以實現其股權價值。環球晶之出價較Siltronic過去90天於Xetra交易市場之成交量加權平均價格溢價幅度為48％。此價格為環球晶及Siltronic於過去數月漫長的協商且對股價上漲的預期後所得出之共識。

在與Siltronic就BCA進行協商的同時，環球晶與Wacker Chemie AG（Wacker Chemie）亦就不可撤銷之應賣承諾協議(IUA)進行協商且即將達成共識。根據該協議，Wacker Chemie承諾將其持有之所有Siltronic股份（約佔Siltronic已發行股份總數的30.8％），於公開收購期間出售予環球晶。

此公告代表各方致力達成協議的最終成果，亦將為環球晶、Siltronic和Wacker Chemie及其各自股東、員工、客戶和其他利益相關者創造最大的共同利益。 環球晶及Siltronic預期於民國109年12月之第二週，在取得Siltronic監事會及環球晶董事會核准後， 進行BCA之簽署。本收購於現階段尚無法保證確定成案。本收購案仍須取得主管機關核准及完成相關先決條件。