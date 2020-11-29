緯創Wistron Lab啟動 培育新創尖兵

緯創（3231）加碼挹注新創投資，攜手嘉新兆福文化基金會與時代基金會規劃的首座新創＋人才的實驗場域Wistron Lab正式啟動，目前已有五家來自矽谷、倫敦、香港與台灣的新創團隊進駐。緯創並將開設更多實驗場域，以期為台灣新創和人才培育挹注更多活水。

緯創今年以來大舉加碼在台培育新創人才的步伐，為此並在今年第三季間的董事會中，通過對旗下緯創數技投資控股進行增資達12億元，以強化在台發展數位科技及軟體產業之整合與投資。

除不久前領投AI雲端解決方案新創公司iKala，投入1,500萬美元取得其逾21％持股及一席董事，先前亦攜手台灣微軟AI研發中心，共同成立創新產品辦公室，並在兩年內投注至少5千萬元預算，同時由下緯謙科技積極導入智慧AI應用於實際場域，以助台灣在地新創產業發展商業模式、進一步推向國際市場。

緯創董事長林憲銘28日在包括副董事長黃柏漙、共同總經理暨執行長沈慶堯、技術長黃俊東等集團內一級主管陪同下，為緯創與嘉新兆福文化基金會、時代基金會共同規畫的Wistron Lab@ Garage+新創空間揭幕。

林憲銘表示，人才和創新是企業發展的活水，緯創希望透過創新合作、技術深化，未來五年到十年能持續提升企業的價值。此回在Garage+設置緯創第一個實驗場域Wistron Lab後，未來也還會有更多的實驗場域成立。

目前Wistron Lab@Garage+新創空間中，已有五家來自矽谷、倫敦、香港跟台灣的新創優先進駐，領域涵蓋AI人工智慧、大數據、物聯網、教育科技及數位醫療等，預計未來還會有系列Workshop、創新講座等交流活動，希望能藉此促成更多新創與企業的互動、以開拓更多新機會，也為台灣帶來更多元的創新活水。

此外，緯創亦與國內外大專院校合作，除了近日宣布與交大電機學院成立「緯創-交大嵌入式AI研究中心（e-AI RD Center）」，投入智慧運輸／交通及智慧醫療、智慧製造等領域，以共同開發5G＋AI應用領域的關鍵技術，孵育新創小金雞外，另與台大、成大、部分科技大學也有不同的產學或產官學專案計畫，希望能在合作的下一個年度有可商品化的產品技術研發。