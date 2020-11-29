科技業再掀IPO熱潮 熱門公司目標年底掛牌

美股在大選過後氣勢如虹，已接近歷史高點，帶動科技新創公司趕搭此波熱潮，積極籌備股票首度公開上市（IPO）。看好公開市場對高成長投資目標的需求火熱。DoorDash、Airbnb、Affirm、Roblox與Wish等五家熱門科技公司均將在年底前掛牌交易。

上述5家公司以服務消費者為主，除了Airbnb之外，這些業者皆受到疫情的帶動而業績上揚。

餐飲外送服務公司DoorDash第三季營收上翻逾兩倍，由去年同期的2.39億美元成長至8.79億美元，虧損由去年同期的1.52億美元減至4,200萬美元，歸功於疫情期間使得人們減少外出用餐，許多餐廳轉向將外送業務視為營運重點，如今DoorDash已握有美國餐點外送市場近半占有率。

新冠病毒導致旅遊經濟衰退，使Airbnb成為上述5家申請IPO業者中最受打擊的企業，不過近期該公司尋得利基市場，透過遠端上班趨勢與度假短租結合，盼藉此取得新商機。第三季營收年減18％至13.4億美元，淨利較去年同期略降至2.19億美元，隨著疫情升溫使人們待在家，預料第四季訂單縮減更顯著。Airbnb被視為2020年科技業IPO重頭戲之一，估值約達350億美元。

兒童遊戲平台Roblox最近一季營收躍升91％至2.42億美元，主要受惠於學校關閉以及許多用戶尋求無須群聚的娛樂管道。

Affirm提供消費者購物的線上信貸服務，最近一季營收幾乎倍增至1.74億美元，因更多人們傾向網路購物。另外線上折扣零售市集平台Wish也得益於電子商務熱潮，不過上季營收僅增33％至6.06億美元，部分歸因於多數商家都在中國，目前仍面臨供應鏈的挑戰。