威剛跨足綠能物流 首款電動三輪車亮相

記憶體模組大廠威剛董事長陳立白27日宣布跨足綠能物流市場。威剛旗下「威速登」推出首款專為物流業者設計的商用電動三輪車，最大載重200公斤、容積逾800公升，是全台唯一符合歐盟轉彎穩定性規定的電動三輪車，搶攻商用物流的最後一哩路。

陳立白表示，別人是老王賣瓜，我是老陳賣車。很多物流業者都說等這台電動三輪車很久了，除了符合綠能環保，比起汽油車也有低噪音設計，並能提供冷鏈物流服務。威速登的電動三輪車由宏佳騰進行車體設計，與Gogoro合作換電系統，過彎不用太減速保持20～30公里就可平穩行駛。

陳立白表示，5G時代來臨，物流都要採用智能方案，威剛及威速登不只提供硬體銷售，還提供新物流全方位方案，未來可與5G/WiFi連結及加裝GPS追蹤系統，提供全新商業模式，包括後台管理平台，讓業者能對車況明確掌控及監控，總體來說，這是將資訊流、金流、物流共同綑綁的新物流方案。

陳立白說，威剛5年前即投入電動車馬達的研發，看好「零排放、低噪音、安全」的電動車勢必成為未來趨勢，特別是今年受疫情影響，全球物流需求快速增長，更促使威剛集團加快推出電動三輪車。威剛指出，自2019年台灣放寬電動三輪重型機車載重規定後，威速登商用電動三輪車是目前市面上第一台載重量達200公斤、且貨箱容積逾800公升的白牌電動三輪車，配送人員只要取得普通重型機車駕照即可騎乘，可大幅提升都會物流的運送效益。

新推出的電動三輪車除具備高負載優勢，車身更保有靈活性，時速最高可達每小時80公里，滿電時續航力為100公里，可輕鬆一鍵倒車，甚至能在2.5公尺寬的巷道間迴轉，方便配送人員於都會區敏捷穿梭，提升載貨彈性、縮短配送時程，加快商品到貨速度。

威速登電動三輪車最核心的電動馬達及控制器系統，都是由威剛自主研發製造，車體是與機車大廠宏佳騰合作，電源系統則是與Gogoro Network智慧電池交換平台合作。同時為不斷優化配送效率，威速登電動三輪車亦搭載威剛自行研發的人工智慧（AI）智能系統，提供物流業者有效掌握車輛地點、規劃路線、管理與收發物件等，完美達成物流配送最後一哩路之任務。