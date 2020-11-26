廣達 大吃5G專網商機

廣達旗下雲端伺服器供應商雲達科技加速布局5G商機，率先拿下台南傳產業的5G專網建置案後，日本也已有兩案到手，預計台、日及歐洲等客戶的5G專網合作機會將在明年第二季後放量，加上資料中心需求持續增溫，雲達樂估今、明年營運都將以雙位數年增力道維穩成長。

廣達旗下伺服器業務今年在受惠疫情影響、帶動資料中心需求增溫下，營運動能持穩成長、並有優於去年底時預估的高雙位數增幅，雲達總經理楊麒令並預期，在訂單能見度持續明朗之際，看好明年也還將有兩位數的增長力道。

而為因應出貨需求，雲達今年以來持續擴充在台產能，相對去年度來看，今年已有達三成左右的擴產，預計明年還將再擴增兩成以上產能，加上先前雲達已在零組件備料方面超前布局，供應鏈缺料並未對雲達造成影響。

雲達近年積極搶進5G專網建置商機，楊麒令透露，近期首個專網建置案已在台南落地，後續在日本也還有兩個5G專網建置案到手，加上其它在歐洲已接洽的業務機會，預期最快明年第二季起，相關軟硬整合及解決方案產品就將逐步放量發酵。

在目前已接洽的5G專網應用面向，楊麒令表示，除了台南的傳產業者，日本則有應用在農業、工業或是醫療產業的需求，例如日本就有釀酒廠運用5G專網的建置，進行酒槽成熟度管理以降低人力管理壓力，同時協助將傳統經驗數據化。至於芬蘭則有工廠透過5G專網實現無線化，將機器人從Wi-Fi連線操控轉以5G連線控制，同時進行定位及數據收集，及分配運算資源。

為布局5G商機，雲達同樣也鎖定電信運營商耕耘，除了已端出成果、和日本樂天在5G公網服務的合作外，主要的歐洲電信運營商如德國電信、英國電信和西班牙電信，還有台灣主要的電信運營商等，雲達也已進行產品PoC（概念性驗證， Proof of Concept）或RFP／RFI初期產品規格需求接洽中。

雖盼進入5G時代後帶來的大頻寬傳輸能力，但在低延遲和廣連結的挑戰與變動性還不太明朗之際，楊麒令預期5G專網業務為營運帶來的貢獻度，在短期內尚有限，不過隨著5G商機逐步發酵，仍將成為未來帶動伺服器業務成長的主力。