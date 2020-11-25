尾牙停辦潮延燒 台灣之星確定今年不辦

考量防疫問題，許多大型企業決定停辦尾牙，電信產業中，中華電與台灣大表示還在商討中，遠傳每年都以春酒形式進行，台灣之星確定不舉辦全員尾牙。

在疫情考量下，許多企業陸續停辦尾牙，包括代工廠仁寶等；媒體今天報導，中華電今年尾牙將停辦，中華電下午回應，現在距離尾牙還有一段時間，公司是否舉辦尾牙還在商討中，將視疫情狀況及疾管署的政策指示，公司會作整體考量，待確認後會對同仁以及對外公布。

台灣大表示，2019年度的尾牙因沒有搶到場地，改為2020年2月舉辦春酒，但已適逢疫情取消，而今年是否會辦尾牙，目前尚在討論中。

而遠傳每年都以春酒形式進行，明年3、4月舉行的春酒，目前已在籌辦中；遠東集團董事長徐旭東今天出席活動時，針對集團尾牙是否考慮取消做出回應，他說，目前都在傷腦筋，原則上會繼續辦，也可能要拆分成中小型的尾牙，每天都在研究能否有高興的氣氛，但能顧慮防疫的解決方案。

目前電信業中，只有台灣之星確定不舉辦全員尾牙，台灣之星指出，不會有集中性全員的尾牙活動，但屆時會視明年初國內疫情情況，可能採分區或分部門的形式進行。

亞太電信則表示，會朝舉辦尾牙的方向進行，但仍會視情況調整。

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