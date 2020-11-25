5G吃到飽別嫌貴！遠傳井琪：都是血汗錢

遠傳（4904）總經理井琪今天參加「2020創新論壇」，大談5G發展，她認為，遠傳年底會力拚30萬用戶，向中華電看齊，至於資費方面，她則說：「希望大家不要再嫌貴了，因為這是我們的血汗錢」！

井琪表示，今年7月台灣已經進入5G元年，預估2020年底全球5G用戶可望達2.3億，2025年5G更上看25.7億戶。她說到，儘管去年此時就預估5G會很高，但真沒想到會衝這麼高，遠傳拿下取得80M連續頻寬，瞄準大數據、人工智慧、物聯網，在資費上，現在5G吃到飽價格為1399元，市場也有人討論會不會太貴了，但看到成本，「希望大家不要再嫌貴了，因為這是我們的血汗錢」！

井琪指出，各家業者在5G開台後，都積極建設5G，估計現在電信三雄基地台已經達1萬台，以龍頭中華電來說，希望年底用戶數達30萬戶，遠傳也希望以同樣的標準來要求自己，要達到30萬戶，目前消費者升級狀況也符合預期，預估年底前台灣幾家5G電信業者用戶數有機會上看100萬戶。

井琪表示，電信業也正在進行轉型，遠傳要從電信到數位推動經濟創新商業模式的轉型，以利於提供用戶全方位的行動生活圈，打造新生活與新創共享平台，除了電信本業，發展線上購物、金融服務跟娛樂，5G是智慧轉型的關鍵驅力，5G是不同產業策略發展的共同重心，就有75％企業客戶認為5G將會是驅動智慧轉型的關鍵驅動力。

（時報資訊 王逸芯）