台積電 首發120億綠債

晶圓代工龍頭台積電23日公告，將發行今年第六期無擔保普通公司債（綠色債券），為台積電首度發行綠債，發行總金額達新台幣120億元，資金將用於綠建築及綠色環保相關資本支出。



台積電於今年5月12日董事會通過募集無擔保普通公司債，23日公告完成109年度第6期公司債（綠色債券）發行，此次發行綠債總金額達新台幣120億元，每張面額為新台幣1,000萬元，募得價款用途及運用計畫為綠建築及綠色環保相關資本支出。



台積電此次發行綠債依發行期限之不同分為甲類、乙類、丙類三種。甲類發行期限為5年期，發行金額為新台幣16億元，固定年利率0.40％。乙類發行期限為7年期，發行金額為新台幣56億元，固定年利率0.44％。丙類發行期限為10年期，發行金額為新台幣48億元，固定年利率0.48％。



台積電今年積極發債籌資，上半年已發行新台幣600億元無擔保公司債，7月再發行139億元無擔保公司債，8月再公告發行156億元無擔保公司債，主要用於因應產能擴充需求。至於台積電9月公告子公司TSMC Global已完成無擔保主順位公司債定價，發行總額為30億美元，約折合新台幣856億元。由此計算，台積電前三季發債金額已超過新台幣1,700億元。



台積電為落實綠色製造並響應全球節能減碳行動，截至今年7月共計將簽署1.2 GW再生能源購電契約，由於再生能源電力於電力生產過程中不產生碳排放，預計可年減碳排放量達218.9萬公噸。而台積電於2015年至2017年間參與經濟部自願性綠色電價認購計畫，累計認購再生能源共4億度，成為台灣最大再生能源購買者。



台積電在2019年共計購買約9.1億度再生能源、憑證及碳權，達海外據點100％使用再生能源成果。台積電日前也與沃旭能源（Orsted）簽署企業購售電契約，將承購沃旭能源大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場共920MW裝置的所有發電量，這是全球再生能源業至今簽署最大企業購售電契約。



台積電更積極訂定再生能源採用計畫，更新2030年目標為全公司生產廠房25％用電量以及非生產廠房100％用電量為再生能源，並進而以全公司使用100％再生能源為長期目標。