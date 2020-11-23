被動元件明年估供不應求 Q2報價有望調漲

明年被動元件市況可期，法人估明年全球被動元件產值可望年成長約11.1%，產能擴充幅度約10%，需求年成長約15%，估明年第2季和第3季MLCC和晶片電阻報價有機會調漲。

展望明年被動元件市況，本土法人報告指出，受惠5G智慧型手機滲透率提升、電動車（EV）及汽車電子等應用帶動，預期明年全球被動元件產值可望年成長約11.1%。

從產能擴充來看，法人預估明年全球被動元件產能持續有續擴充，估擴充幅度約10%。

在產品價格部分，法人預期明年被動元件需求成長將小幅超過供給成長，需求年成長幅度約15%，預估積層陶瓷電容（MLCC）及晶片電阻（R-chip）報價有機會在明年第2季和第3季再度調漲。

從手機使用顆數來看，法人表示一支4G智慧型手機平均被動元件使用量約750顆到800顆，5G手機使用量將提升到1000顆以上，增加幅度達2成到3成。

在車用電子部分，由於車用娛樂系統、先進駕駛輔助系統（ADAS）及車聯網等應用需求明顯增加，加上電動車帶動，今年起車用電子占整車及電動車內元件比重大幅提升到35%和50%，MLCC、電阻及電容是車用電子的關鍵零組件，可望受惠此一趨勢。

觀察台廠訂單和稼動率狀況，國巨日前指出，集團稼動率緩慢爬升，但招工仍不易，目前稼動率約8成，持續往8成以上緩慢爬升。

國巨表示，到明年農曆年前訂單無虞，但明年整體狀況還看不清楚，有些訂單較長期，集團盡量趕工符合客戶需求。

從產品庫存天數來看，國巨指出在明年農曆年前沒有機會補上來，庫存天數仍低。

華新科日前指出訂單能見度可看到3個月，包括MLCC和晶片電阻等產品平均稼動率維持9成高檔。

觀察產品庫存天數，華新科被動元件產品庫存天數在45天以下，正常水位在2個月左右，顯示目前庫存水位偏低。

法人指出，國巨是全球第3大MLCC供應商，也是全球第一大晶片電阻供應商。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國三星電機、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。中國廠商包括宇陽科技、風華高科、三環集團、火炬電子、微容電子等。全球晶片電阻大廠包括國巨、厚聲、華新科、大毅、風華高科、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay等。