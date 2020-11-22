面板漲勢 延續到明年

11月面板價格續漲，根據WitsView最新面板報價，電視面板價格漲幅有所收斂，平均漲幅約5～7％，而IT面板在疫情催化之下漲勢續強，漲幅約3～4％。WitsView研究部副總邱宇彬表示，12月面板漲價態勢不變，但是從絕對金額來看，電視面板漲幅將減半。由於面板供應鏈齊聲喊缺，接下來淡季價格仍有支撐，預期這波漲勢還將延續到1月。

面板價格連漲六個月，11月漲勢不變，不過有部分面板廠應大客戶要求，漲幅有所收斂，面板價格走勢轉為緩漲格局。根據WitsView最新面板報價，11月電視面板漲幅相比10月略微收斂1～2美元，其中32吋面板調漲4美元，均價站回60美元大關，32吋面板從30美元起漲，下半年價格翻倍。43吋面板則是上漲5～6美元，價格回到100美元之上。55吋面板調漲9美元、均價約164美元，65吋面板上漲8美元、均價約215美元。面板價格6月起漲至今，漲幅高達50～70％，寫下歷史新高紀錄。

IT面板方面，在疫情催化之下，10月、11月需求轉強，而且市場擔心缺料問題，備貨態度積極，因此帶動價格漲勢擴大。監視器面板單月平均漲幅大約在1～3％，27吋面板價格回到79.2美元，23.8吋面板均價約58.6美元，21.5吋面板均價約47.8美元。

筆電面板11月平均漲幅達3～5％，絕對金額來看，全尺寸都調漲了0.8～1美元。17.3吋面板均價約42.6美元，15.6吋面板價格約42.2美元，而14吋、11.6吋面板報價都來到了29.6美元。

邱宇彬表示，目前看來面板需求仍強，但由於今年面板價格已經大漲50～70％，價格已經回到高檔，因此12月面板漲勢趨緩，預估單月漲幅減半。第四季歐美疫情轉趨嚴峻，除了讓遠距商機、宅經濟再升溫之外，市場擔心未來局部封鎖、運輸問題，使得整體供應鏈備貨更積極，甚至希望提高安全庫存水位，也讓面板供應鏈需求居高不下，預期面板價格漲勢將延續到1月，唯漲幅持續收斂，面板將進入緩漲的格局。

零組件缺貨難解 IC、偏光片喊漲

面板供應鏈缺料問題嚴重，面板雙虎也透露，出多少貨得看拿到多少料。其中又以驅動IC供應最為吃緊，連續兩個季度調整價格，單季價格漲幅達兩位數的水準。此外，偏光片、玻璃基板供給也偏緊，偏光片廠第四季醞釀漲價，單季漲幅約3～5％，而玻璃基板第四季價格也有望持平。

面板供應吃緊，不過面板廠10月份出貨卻減少，面板雙虎同聲指出，缺料影響出貨。面板供應鏈長，零組件缺貨讓面板生產遭遇瓶頸，友達預估，第四季大尺寸面板出貨減少1％～5％，群創也預估本季大尺寸面板出貨季減5％，需求不是問題，關鍵就在於缺料。

特別是面板廠現在手上幾乎沒有庫存，完全得仰賴趕工出貨，不過IC缺貨問題難解，也讓面板廠高層每天忙著打電話追料。群創近期更是喊話，希望供應商支持台灣本土面板廠，共同為台灣拚經濟。面板廠指出，第三季開始IC價格就陸續調漲，第四季也將續漲，價格漲幅更是高達兩位數。

至於偏光片方面，今年因為上游材料補償膜大廠歲休，造成供貨吃緊，第四季面板廠拉貨動能維持在高檔，而且面板大尺寸化消耗掉更多產能，也讓偏光片供給更為緊俏。偏光片廠第四季已經針對過去價格偏低的產品調漲價格，現在訂單能見度高，第一季還將滿載生產，偏光片廠也醞釀持續漲價，估計單季價格漲幅約在3～5％的水準。

市調機構Omdia指出，2020年下半年玻璃基板供應吃緊，第三季玻璃基板供需比為0％，第四季也只有4％。另外，新冠疫情對材料供應鏈仍有負面影響，材料廠商很難控制物流，人力流動也受限，使得產能無法大量提升，特別是新的玻璃熔爐，因為工程師無法到位，因此延後生產。Omdia預計，玻璃基板吃緊的情況在2021年第一季會較為緩和，不過第二季將再次出現供應緊張，未來幾個季度沒有降價空間。