日電貿：備貨潮提前啟動 被動元件Q4不差

國內最大被動元件代理商日電貿（3090）表示，由於被動元件的供給偏緊，這一季宅經濟的相關需求延續之下，第四季被動元件需求不差；往年農曆年後返工率不佳的情況，下游EMS客戶有提前備料的習慣，有鑑於今年仍有疫情變數，日電貿預估，提前備料的需求可望提前在12月啟動。

日電貿對第四季展望不悲觀，認為宅經濟相關效應可望延續，是第四季相對明顯的拉貨動能，另外，由於被動元件的供給仍偏向緊俏，部分客戶擔心大陸在過年假期之後的返工效率不佳，將陸續提前備料，時間點可能從農曆年前提前至12月，成為被動元件廠營運的另一股動能。

業界分析，今年第一季大陸受疫情影響，一連串封城的措施導致產線延後開工，台商過完年之後，被動元件供給豬羊變色的慘況還歷歷在目，今年到目前為止，國巨（2327）、華新科（2492）的庫存水位仍低於60天，面對第二波疫情來勢洶洶，今年被動元件備料的時間點將往前推移。

以第四季的稼動率來看，國巨第四季的稼動率為今年以來首升，公司預期將自80％開始緩步爬升，華新科則持續維持90％的稼動率，兩大廠今年第四季產線運作的情況，均為今年相對高峰。

日電貿第三季獲利為四季以來新高，單季獲利1.77億元，季增12.74％、年減20.27％，EPS達0.99元，累計日電貿前三季獲利4.8億元，EPS達2.69元，在第四季營運可望淡季不淡之下，法人預期日電貿今年EPS仍將超過3元，明年配息3元的機率相當大，以日電貿目前的股價推算，現金殖利率維持在6.5％。

而日電貿與奇鋐共同持股的陞達科（4945），20日將以每股38元掛牌上櫃，該公司在伺服器風扇的市占率約16％，為少數日電貿轉投資公司掛牌，日電貿集團的市值進一步擴大。