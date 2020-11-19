1支i12 Pro賣4.4萬 台積電究竟賺多少？

蘋果iPhone 12 Pro最新拆解報告出爐，整體零組件成本約514 美元，其中台積電代工的A14處理器，加上高通數據機晶片成本高達98.5美元，占總成本比重約19%，在台廠供應鏈中，台積電又是大贏家。

技術分析機構Techinsights日前發布拆解報告指出，512GB版本iPhone 12 Pro的 製造成本約514美元（約台幣15,000元），跟去年iPhone 11 Pro成本468.95美元相較，增加1成左右，如果以今年美國空機售價1,299 美元（約台幣37,000元）推估，約占成本比重39.5%。若以台灣空機44,400萬來估算，成本大約1/3左右。

iPhone 12 Pro搭載的A14處理器與數據機晶片成本約98.5 美元，占總成本比重19%也最高的，相較iPhone 11 Pro的A13處理器和數據機晶片78 美元，貴了26%。A14晶片由台積電5奈米製程操夕，數據機晶片則採用高通驍龍 X55晶片。

蘋果新機的整組相機鏡頭成本約96美元， 6.1吋顯示面板成本約51.5美元，兩者約占總成本18.6%和10%左右，記憶體成本67.5美元，占總成本比率約13%。

當然並非所有零組件成本都增加，如組裝測試和支援材料等成本約22.5 美元，占總成本比重約4.37%，比前一代iPhone 11 Pro的32 美元狂砍近3成，最大原因是iPhone 12 Pro不提供充電器和耳機，致使相關成本大降；而電池成本僅7.5美元，也比去年暴減27%。

(中時新聞網 吳美觀)