i12系列爆發綠螢幕災情 蘋果將這樣做

蘋果（Apple）iPhone 12系列開賣後，持續成為討論話題。除了因為軟體限制，暫時還無法啟用5G雙卡雙待（使用5G僅可使用單卡，雙卡暫時只能支援4G+4G）之外，還出現綠螢幕、使用助聽相關設備會出現爆音等情況，對此可以來看看蘋果最新的回應。

根據蘋果官網技術支援頁面在11月13日公布的文件，部分Made for iPhone助聽裝置在連接到iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 或 iPhone 12 Pro Max時，可能會出現大量雜音、音訊中斷或是斷斷續續以及音訊混濁不清的情況。蘋果先請使用者可以更新至最新版的iOS，並指出他們已經注意到此問題，並會在未來的軟體更新中修正。

第二，除了部分助聽設備連接到iPhone 12系列使用時，音訊品質可能會受影響的情況。有更大量iPhone 12系列使用者回報的問題是「綠螢幕」的情況。據了解，這類情況發生在螢幕呈現深灰色的狀態下，螢幕邊緣會出現泛綠的情況。

而且有用戶發現，更換手機後仍舊出現類似情況。根據大陸網友分享蘋果客服回應的內容，蘋果已經意識到類似問題，並且確認這並非硬體故障，而可透過後續的軟體更新來解決。

無獨有偶，蘋果在先前推送iOS 13.4時，也造成iPhone 11系列出現綠螢幕災情，不過後續已透過iOS 13.6.1來修復。而三星今年Galaxy S20 Ultra、Note20 Ultra以及Galaxy Tab S7，也都曾陸續發生過綠螢幕災情，其中關係到Galaxy S20 Ultra的災情已確認透過軟體更新修復了。

最後，近期有一些消費者發現，使用多個連接埠的充電器為iPhone 12系列充電時，在接上第二個設備進行充電時，iPhone 12系列的充電就會立即中斷，必須要重新拔插充電線才能再度充電。

根據網路報導，這類情況並非發生在每一品牌的多接頭充電器之上，因此問題可能不是出現在iPhone 12系列之中，而是與個別充電器有關。若你也有類似習慣（使用多接頭的充電器），為iPhone 12系列充電時可特別留意。

文章來源：蘋果官網

（中時新聞網科技 黃慧雯）