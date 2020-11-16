兩關鍵因素 傳台積電死敵搶走蘋果部分肥單

今年以來，蘋果一共舉行了三次發表會，分別帶來全新的iPad、iPhone12及Mac，尤其Mac三款新品，包括13吋的MacBook Air、13吋MacBook Pro以及Mac mini搭載了首款依ARM架構自行研發的M1處理器，採用台積電5奈米製程，搭配最新作業系統macOS「 Big Sur」，效能表現以及功耗表現上對比先前產品都更為領先。但最新消息傳出，蘋果CEO庫克決定，蘋果準備將M1晶片的部分訂單移交給三星，不再全部交給台積電。

根據大陸《商業經濟觀察》報導，由於目前全球能生產5奈米晶片的代工廠只有台積電及三星，所以蘋果轉移部分訂單到三星是很正常的行為，至於蘋果為什麼要這麼做，主要是因為產能不足的問題，而主要表現在兩個方面，也是導致台積電無法接收蘋果全部訂單的關鍵原因。

報導分析，第一個原因，在於台積電的5奈米產能有限，已經被蘋果的A14晶片訂單填滿了，否則搭載A14晶片的iPhone12就要面臨缺貨的問題了。據了解，蘋果向台積電提交的A14晶片訂單高達數千萬顆，幾乎佔據了台積電所有的5奈米產能，這樣一來，M1晶片肯定無法得到充足的供應，為了保證M1晶片供貨不受影響，蘋果只能尋找其它的供應商，三星就是它唯一的選擇。

第二個原因，在於台積電的5奈米產能之所以不足，是因為ASML的EUV光刻機的產量跟不上。要想生產出5奈米晶片，EUV光刻機是必不可少的，而ASML就是全球唯一能製造EUV光刻機的廠商，但是它的生產周期非常緩慢，一年也只能造出一兩台。

報導強調，如此一來，蘋果CEO庫克決定，蘋果準備將M1晶片的部分訂單交給三星，而不再全部交給台積電。

之前，《Business Korea》也曾報導，蘋果雖然將M1處理器交給台積電代工，但分析人士認為，台積電目前產能非常緊繃，可能無法滿足蘋果需求；另有研究人員指出，M1處理器約吃下台積電5奈米製程產能的25％，但台積電5奈米產能早被蘋果iPhone 12包下，在這種情形下，若台積電無足夠產能空間，蘋果可能轉單給三星。

另外，根據《DIGITIMES》報導，相較於三星電子（Samsung Electronics）少主李在鎔日前親自出訪ASML，要求提前交付已下單的EUV設備，台積電則針對這兩年的機台需求提早做了超前部署，預計台積電今明年向ASML訂購EUV交貨至少30台起跳。（中時新聞網 葉明芳）

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