台積大幅調薪藏話術？網路曝關鍵是「它」

全球晶圓龍頭台積電上周五(13日)宣布明年起結構性調薪20%，是史上最大漲幅，在PTT股票板引發討論，儘管有意見指出只是分紅改列底薪、總額未增加，但多數網民仍認同台積電「部分變動薪酬轉換為固定薪酬來提升留任、招募上競爭力」說法，指出底薪除有保障外，加班費、勞保退休金、健保、資遣費、未來調薪基準等也會因此提高，長期還是員工利多。

有部分看法認為台積電調高底薪、砍分紅，最後總額根本沒差，類似成語朝三暮四典故，而且去年台積電員工平均每人分紅近103萬台幣，分紅收入更超過本薪，甚至傳出有台積電員工向媒體投訴，抱怨調薪只是假象。

但PTT股板主流意見還是調高底薪有更多好處。「要留住輪班的設備工程師，提高底薪提高加班費比較有用」、「分紅都是虛的、拿到了底薪才有保障」、「底薪扯到很多東西，勞退健保加班資遣」、「調薪也是用底薪算的話，未來加薪金額也會墊高」、「產線都嘛希望底薪高，加班費有感」、「分紅移到底薪，對於未來每年調薪3~5%影響很大，不然台積電幹嘛刻意強調未來3~5%原則不變」、「支持高底薪，沒工作經驗才會反對。」

也有人認為，是台積電看好未來擴廠或需要更多人力，為公司戰略與更長遠發展才調薪，調高底薪後揭示薪資會很好看。也有中間派指出對員工更好當然是調高底薪又不砍分紅，「台積電底薪本來就過低，調高是應該的，分紅不應該砍，需要多少人就聘多少人，公司爛的時候就砍人，才是正常的。」

（中時新聞網 王毓健）