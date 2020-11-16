台積電創新高 「他」身價大漲逾300億

台積電股價再創歷史新高，達新台幣475元，台積電創辦人張忠謀退休後若未賣股，迄今持股市值達594億元，較退休當時大增逾300億元。

張忠謀於民國107年6月5日台積電股東常會後退休，交棒予台積電董事長劉德音與總裁魏哲家兩人，當天台積電股價收在229元，市值5.93兆元。

台積電在劉德音與魏哲家帶領下，製程技術不斷精進，今年下半年5奈米大量出貨，營運延續成長趨勢，今年營收可望大增3成，可望續創歷史新高。

台積電晶圓代工龍頭地位穩固，法人預期，台積電可望接獲晶片大廠英特爾（Intel）晶片組代工訂單，未來營運應可維持穩定成長趨勢。

隨著市場資金不斷湧入，台積電股價頻創新高，今天盤中一度達475元，改寫歷史新高價，市值攀高至12.31兆元。張忠謀退休後，台積電股價大漲246元，漲幅達1.07倍，市值大增約6.38兆元。

張忠謀退休時持有台積電1.25億股，他在退休後若未賣股，持股市值將自286億元攀高至594億元，增加約308億元。

劉德音目前持有台積電1291萬3114股，持股市值61.33億元；魏哲家持有台積電717萬9207股，持股市值34.1億元。

台積電大股東行政院國家發展基金管理會持股16.537億股，持股市值自3787億元，攀高至7855億元規模，增加約4068億元。