台積早盤衝474.5元 市值破12兆 雙破紀錄

本周首個交易日台股開紅盤，開盤跳高102.26點或0.77%，達13375.59點，直接突破上周四(12日)所締造13324.86點紀錄，再創盤中歷史新高。

動見觀瞻的權值股龍頭台積電也在歷經3個多月盤整後，突破7月28日466.5元，以474.5元更新自身股價高點紀錄,市值逾12.2兆也是史上新高。

台積電ADR上周五收漲3.79%，盤後又補漲0.19%，已達93.40美元，與台股相較溢價已逾16%，外資法人普遍看好台積電後勢，包含里昂證券目標價共識值超過600元，瑞銀證券更喊出625元新天價，尤其看好英特爾委外代工商機，可望替台積電帶來更多營運上檔空間。

第一金投顧董事長陳奕光表示，外資持續回補台股，11月以來買超969億餘元，未到期定存單餘額也攀升到8.62兆元歷史新高水位，顯示游資充斥；觀察美國10年期公債殖利率從8月低檔0.52％，彈升到近期0.98％，資金持續由債轉股。台積電ADR先創高，有望帶動台股續創新高，年底前上看13500點、明年首季或可看到14000點。

據《工商時報》，康和證券投資總監廖繼弘指出，台股震盪3個多月後，在疫苖利多消息激勵下突破，13000點關卡變成短線支撐，指數震盪區間上移至13,000點至13,500點間。

廖繼弘表示，台積電ADR創新高，將帶動現股漲勢，電子股可望重返主流。美總統大選結果不會影響美股多頭格局，加上輝瑞疫苗可望在年底前問世，將減緩歐美疫情，有利經濟復甦。

即使疫苖問世後，經濟不會馬上明顯好轉，聯準會及全球主要央行仍會維持寬鬆資金政策，美紓困方案也不致於大幅縮水，整體大環境仍有利股市表現，美股4大指數中長期持續走多，台股中長多續航。

(中時新聞網 王毓健)