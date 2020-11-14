睽違15年在台擴廠 國巨產能緊追日韓

國巨高雄大發三廠14日正式動土，並舉行暨成大共研中心的揭牌儀式，這也是為國巨睽違15年來，首度班師回台擴廠。估計2022年10月稼動投產，產能滿載之下，國巨MLCC月產能將繼村田、三星電機之後，成為全球第三家手握千億顆產能的被動元件大廠。

國巨董座陳泰銘親自主持典禮儀式，由於這樁投資案是高雄在地罕見的大投資，第一階段投資額上看200億元，可望創造數千個就業機會，因此，多位中央部會及地方首長均到場觀禮，力挺此一開發案。高雄市長陳其邁、成大校長蘇慧貞兩人一路陪同陳泰銘跑完全天行程，陳其邁更賣力招商，向陳泰銘喊話，希望將下一個百億投資繼續放在大高雄，土地、人力都不是問題。

陳泰銘表示，大發三廠為國巨15年來首度建立的台灣新廠，估計全產稼動之後，台灣產能將正式超越海外產能，比重將攀升至60％。

大發三廠也是國巨在台灣的最大單廠投資計畫，預計2022年10月投產，估全產稼動之下，國巨MLCC月產能將增加200億顆，合併計算國巨、基美既有的MLCC產能600億顆、200億顆，新國巨MLCC月產能將有挑戰千億顆實力，在全球排名上僅次日商村田的1,300～1,400億顆、韓商三星電機的1,000億顆，縮短與日韓廠商的產能差距。

陳泰銘也喊話搶人，他強調，國巨是高度國際化的公司，台灣員工僅占25％，等於75％的同事是外國人，國巨提供半導體產業都不見得有的外派機會，與100％純度的美國公司耕耘日本、歐美市場，概念與邏輯完全不同，「行行出狀元，選公司不一定要選產業」！

國巨並投資至少5,000萬元在成大共研中心上，該中心配備先進的高解析穿透式電子顯微鏡及相關奈米陶瓷粉末的分析設備，未來將設立國巨學院，開設被動元件相關課程，長期共同培育人才，加入被動元件產業。