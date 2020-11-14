備戰高階產能 國巨高雄新廠動土

國巨公司（2327）今（14）日舉行高雄大發三廠動土典禮暨國巨集團-成功大學共同研發中心揭牌儀式，典禮儀式由國巨董事長陳泰銘親自主持，新廠預計2022年下半年完工；由於這樁投資案是高雄在地罕見的大投資，最終投資規模將逾三百億元，可望創造數千個就業機會，因此中央及地方部會首長均到場觀禮，表達力挺。

包含高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、成功大學校長蘇慧貞、工業局長呂正華、立法委員邱志偉、許智傑，及投資台灣事務所執行長張銘斌等相繼蒞臨致詞，見證國巨回台擴大投資高階生產基地及全球研發中心，持續執行「根留台灣、佈局全球」的企業策略。

此為國巨十五年來首度建設新廠，估計全產稼動之後，台灣產能將正式超越海外產能，且國巨將汽車、工業、航太及醫療產能，將持續移轉回台。

國巨的利基型及高端產品將以台灣為生產及研發重心，因應高階產品發展所需，國巨近年陸續展開一系列的在台投資活動，包含2018年取得高雄大發工業區土地做設廠之用、2019年年初率先響應「台商回台投資行動方案」、2019年12月在高雄橋頭科學園區簽署進駐投資意向書等。

國巨強調，除了大發新廠於今日舉行動工典禮，並將加碼投資在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線以提升量能及優化產品組合，預期將帶來數千名工作機會。

此外，國巨集團與成功大學成立共同研發中心，並結合科技部專案計畫，投入被動元件前瞻技術的開發，培育人才及產學合作。未來國巨將持續善用臺灣優勢，持續在高雄投資高階產品、增設研發中心，並整合集團內基美、普思、奇力新、同欣電、凱美等高階關鍵零組件技術，將高階技術發展根留高雄，強化國巨在全球被動元件的領先優勢。

國巨創辦人暨董事長陳泰銘40年前創立國巨集團，長期深耕被動元件產業，一手打造國巨成為全球領先的被動元件服務供應商，目前晶片電阻（R-chip）與鉭質電容（Tantalum）的產能為全球第一，陶瓷電容（MLCC）的產能位居全球第三。

陳泰銘於109年榮獲哈佛商業評論（HBR）評比為台灣CEO一百強之第二名，以及母校國立成功大學頒發年度傑出校友，他在成大校慶的演講中，曾感性表達「深耕台灣不只是口號，而是要實際採取行動」，此次大發新廠的動工與成大共同研發中心的設立，正是為了達成這個目標，將台灣的人才、產業以及格局提升至國際規模，也將國外的研發動能帶回台灣。