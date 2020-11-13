果粉買起來 電信業：i12總銷量拚超車i6

iPhone 12 Pro Max及mini於13日正式開賣，Pro Max太平洋藍最受果粉青睞。五大電信公司普遍認為，Pro Max到貨充足加上mini的首日銷量，與10月23日開賣當天iPhone 12＋Pro相當。5G升級助陣，整體看i12總銷量，仍有機會挑戰過去i6史上最大換機潮。

中華電信表示，短期來看「愈貴賣愈好」，至少未來二～三個月，Pro及Pro Max會賣得最好，i12全系列四款手機仍以Pro買氣最旺，但Pro供需短缺目前仍達五成，mini只有少數果粉喜歡，長遠看後續買氣，相對平價的iPhone 12會是2021年接棒滾動i12銷量的主力機種。由於接下來的兩周，i12供貨仍以Pro Max為主 ，因此，Pro持續缺貨，何時紓解仍視蘋果公司配貨狀況而定。

亞太電行銷中心副總經理鄧美慧13日表示，i12全系列四款手機總銷量，有機會挑戰蘋果歷年最熱銷的i6，通路商則認為，i6上市正逢台灣3G轉換4G，曾創下高達200萬的銷量，之後上市的iPhone 7/8/X/XR甚至iPhone 11等接棒機種，銷量都未曾刷新i6所締造的銷量。這次i12挾著首款5G手機的旗幟、一次推出四款不同螢幕尺寸、容量的機型，在全球掀起換機風潮，有機會挑戰i6史上最大換機潮，中華電信亦認同i12有這個實力。

五大電信公司延續之前iPhone 12及iPhone 12 Pro促銷內容，以舊機換新機加碼折扣3,000～6,000元，以及VIP客戶增加購機折扣為主。

中華電信13日全台500間指定服務據點及網路門市同步銷售。台灣大表示，Pro Max開賣不久即接近完售，其中以256G為大宗占六成，太平洋藍最熱賣，Pro Max與mini銷量占比約7：3，搭配特定資費0元購機、加碼抽宏佳騰智慧電車最吸睛。

遠傳表示，先前預購活動中，短短1小時內全數售罄的iPhone 12 Pro Max在13日的開賣日再度展現驚人吸粉功力，「搶辦」狀況刷出iPhone新買氣。

台灣之星表示，與去年iPhone 11 Pro Max相比，iPhone 12 Pro Max首波銷量成長五倍。亞太電信買一支iPhone Pro Max送一支iPhone mini吸引不少早鳥果粉申辦。