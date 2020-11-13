廣達Q3轟滿貫砲 Q4會更賺

廣達第三季營收創歷史新高後，帶動第三季獲利能力較去年同期演出三率三升，稅後獲利以78.71億元、創單季歷史新高，EPS達2.04元，也創下20年來最佳，前三季EPS為4.33元，更超越去年全年水準。董事長林百里得意地說，第三季是「滿壘全壘打」。

面對未來，廣達預期第四季筆電出貨季增一成、2020全年出貨量超過6千萬台，副董事長梁次震更預期，明年上半年筆電出貨量將與今年下半年差不多。

廣達13日舉行法說會，第三季營收3,237.48億元、稅後獲利78.71億元，都創下歷史新高，稅後獲利並比去年同期大增81.5％，在財務指標方面，第三季毛利率雖然受到高價筆電出貨較多影響而比第二季少了點、為5.86％，營益率3.15％也出現季減，可是，比起去年同期毛利率4.82％、營益率2.09％，均出現明顯成長，尤其營業毛利、營業淨利、獲利成長性都遠高於營收季增率與年增率，EPS為2.04元則是最近20年來的最佳紀錄，讓董事長林百里開心到以「滿壘全壘打」來形容第三季的成績。

廣達前三季筆電出貨量4,010萬台，已經超越去年全年出貨量3050萬台，累積廣達前三季稅後獲利為167.02億元，比去同期大增46.1％，EPS為4.33元、也已超越去年全年EPS，也可看出，今年廣達筆電與Chromebook出貨量比去年巨幅成長，是今年廣達獲利衝高的主因之一。

面對第四季景氣，廣達表示，今年全年筆電出貨量將超過6千萬台，這也代表，第四季出貨量可望挑戰2千萬台，比第三季1,830萬台的歷史新高再增加近一成，雖然第四季毛利率將受高價產品出貨量放大影響，但低價產品出貨量也增加，毛利率將因此而被平衡過來。

展望2021年景氣，梁次震指出，客戶對筆電的強大需求將延續至明年上半年，一般筆電、Chromebook的需求都很強，他看好明年上半年廣達筆電出貨量將與今年下半年的高檔看齊，伺服器明年也維持原先預期的雙位數成長。

不過，廣達能不能達到第四季與明年上半年這麼樂觀的預期，前提都是電源IC、高電壓IC缺貨有解，對此梁次震表示，採購很辛苦，廣達工程師配合採購做一些設計變更，是廣達今年克服缺料的解方，預期明年中晶圓廠新產能開出來之後，缺貨才有機會舒緩，林百里則指出，筆電需求復甦已是長期、確立的趨勢，在長單保障下，供應商有信心擴廠、也能提供廣達比較穩定的供貨，明年缺料會比今年舒緩一點。

林百里：人類「宅性」回不去了

很多人熱烈期待，疫苗問世後能回復疫情前的正常生活，但廣達董事長林百里認為，人類行為被疫情徹底改變、「已經回不去了」。面對其他電子代工大廠積極擴充生產據點，他則表示「這麼多工廠不好管」，廣達現在東南亞據點只有泰國，雲端後段組裝以外的產品去美國生產沒有好處。

疫苗似乎為COVID-19疫情結束、恢復正常生活，帶來一線曙光，但也讓外界擔心，因為在家上班、遠距教學而大好的筆電商機與伺服器需求，將因此畫下休止符。

對此，廣達董事長林百里選擇站在人類「宅」性的這一邊，他表示，疫情讓遠距上班與教學、線上世界已經證明可行，連跟客戶談新訂單都可以用視訊會議完成，而且筆電便宜、好用，讓大家在線上能完成的工作更多，所以他認為，就算疫苗問世後，大家的工作、學業，還是會繼續維持部分線上、部分實體，企業可以節省辦公室與差旅成本、員工可以省下通勤交通時間，大家的工作與生活都因為將實體活動搬到網路上而更有彈性，人類行為被疫情改變，疫苗問世也「已經回不去了」。

不過，雖然林百里認為疫情後的生活型態不會回到過去，但分散生產風險還是持續進行，廣達13日宣布對泰國廠QMB增資20億泰銖、約折合新台幣為20億元，將依需求分次投資，面對是否持續新增中國、台灣以外的生產據點，林百里強調現在廣達只有泰國、「這麼多工廠不好管」，去美國設廠的話，產線工程師很難找，而且成本比較高，現在廣達只有雲端後段組裝不得不在美國做。