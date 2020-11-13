廣達Q3獲利創新高 林百里：滿壘全壘打

代工廠廣達今天召開法人說明會，第3季稅後淨利達新台幣78.71億元，年增81.5%，創歷史新高。廣達董事長林百里表示，全公司總動員才創造出這麼好的成績，形容是「滿壘全壘打」。

林百里說，今年是充滿挑戰與危機的一年，全世界疫情嚴重，廣達今年初非常擔憂，認為工廠可能會停工，市場可能會衰退，但是隨著時間推移，反而需求特別旺盛，尤其是筆記型電腦與雲端。

林百里透露，為了度過這個難關，廣達所有幹部與員工都總動員，緊盯每筆費用和訂單，也緊盯每個零件供應，「絕對不能有任何差錯」，才能創造這麼好的成績，是值得鼓舞的表現。

他說，一間好的公司碰到危機時，會表現得更好，這是廣達的文化和精神，這時候發揮出來。過去廣達有很多優勢，但財務上沒有很好表現，這次終於表現出來，這代表廣達過去的團結精神和培養的創新精神是對的，與供應商的關係長期培養也是對的，廣達得到更多客戶信任與供應商支持，讓內部知道有更多能力能做到好的業績，這是從困難中得到的經驗。

談到筆電技術、產能和客戶，林百里認為廣達是最完整的供應商，產品包括Windows、macOS、Chrome三大平台，而且三個一起成長，是「滿壘全壘打」。疫情影響讓網路世界更加需要雲端，因此雲端成長很快。

廣達副董事長梁次震坦言，「今年真的很驚險」，上半年中國大陸把復工時間往後延，廣達在2月相當擔憂，從3月開始慢慢回升，卻又碰上歐美疫情緊張，這時候居家工作與學習趨勢也開始發展。

梁次震說，廣達目前仍維持生意動能，完全是「山窮水盡、柳暗花明」的體驗。看起來今年第4季和明年上半年都還不錯，明年下半年應該也有一定的水準，在家工作和學習也需要比較多的伺服器和資料中心，廣達近期這些產品都表現不錯。

廣達第三季EPS 2.04元 創20年來單季之最

廣達第三季繼營收創下歷史新高後，第三季獲利也有新猷，第三季毛利季增14.3％、年增5成，營業淨利季增8.5％、年增85.7％，稅後獲利達78.71億元，比第二季成長25.9％，更比去年同期成長81.5％，EPS為2.04元，是最近20年來單季最高，累積前三季獲利為4.33元，也已經超越去年全年的4.14元。

而在筆電出貨量方面，廣達表示前三季累計出貨量已達到4010萬台，超過去年全年水準，今年全年筆電出貨量將達6000萬台以上。