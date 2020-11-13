iPhone12最大最小開賣 各大電信優惠一次看

iPhone 12系列最大Pro Max以及最小的mini 13日開賣，蘋果直營店雖然只開放預購顧客取貨，並未提供現貨購買，仍然吸引許多排對人潮。除了APPLE直營店，各大電信商也紛紛祭出各式優惠，搶搭這波蘋果的5G換機熱潮。

亞太超殺月付1,399 i12買大送小

亞太電祭出超噱頭買大送小限定開賣活動，搭配5G指定購機方案，只需申辦一個門號，月付1,399元，就能把iPhone 12 Pro Max太平洋藍色(128GB)和iPhone 12 mini(64GB)一次帶回家，果然吸引果粉徹夜排隊，亞太電行銷中心副總經理鄧美慧表示，在本次iPhone 12系列產品多元、加上各項優惠助攻，看好有實力挑戰歷史熱銷款iPhone6 … 閱讀全文

台灣大 指定資費手機0元、抽電動車

台灣大祭出多項0元專案，綁約指定資費，iPhone 12 mini／Pro Max可0元帶回家，開賣後首三日申辦iPhone 12全系列任一機款，搭配5G 1,399型以上綁約專案，再加碼抽宏佳騰智慧電車Ai-3 Comfort+乙台。

台灣大也推出的「全民舊機換新機」方案，以iPhone 11 PRO MAX 512GB為例，最高可折抵22,600元，買新機或配件都可使用。新款iPhone12系列搭配「新復原者預繳24個月回饋專案」，可享18％回饋電信帳單金額，再贈送乙組免費電池更換，以37,900元的iPhone 12 Pro Max（128G）為例，申辦36期保險案，現場預繳24個月保費（8,592元），最高將回饋1,600元，並分兩期折抵帳單 … 閱讀全文

momo刷星展最優惠 搭配台哥大門號再回饋

momo富邦媒13日早上8點同步官網現貨開賣iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max，同時祭出「銀行最高回饋3,999」、「舊機回收最高送26,600」、「搭配台哥大門號最高回饋24,000」以及「富邦momo卡免登記5％無上限」等優惠促銷活動。 … 閱讀全文

中華電信舊機加碼折3千 指定資費再抽獎

中華電針對iPhone 12全機型搭配「精采5G」包裝了24/30/36/48個月的多元租期方案，月繳1,399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案（36個月），iPhone 12 Pro Max（128GB）專案價20,300元、iPhone 12 mini（64GB）6,300元。可再享「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元、行動VIP享最高購機折扣5,000元優惠。 … 閱讀全文

遠傳指定資費送VR眼鏡 加購原廠指定配件享9折

遠傳13日於全台直營/加盟/德誼及網路門市火熱開賣iPhone 12 mini/Pro Max，遠傳信義威秀、台北資訊園區直營門市更於上午8點開賣，遠傳驚喜推出限時限量加碼好禮，包括「申辦1399元以上資費，搭配iPhone 12全系列再加贈PICO VR眼鏡」、「開賣首三日，加購蘋果原廠指定配件享9折優惠」 … 閱讀全文