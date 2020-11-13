蘋果i12暨多全員到齊 電信三雄大拚場

蘋果iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini今(13)日開賣，象徵iPhone 12全機型到位，電信三雄也紛紛祭出各項拚場優惠，期望藉此衝出一波申辦潮，帶動5G用戶數、拉抬ARPU。

中華電(2412)表示，iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini於全台500間指定服務據點及中華電信網路門市同步銷售，iPhone 12全機型搭配「精采5G」包裝了24/30/36/48個月的多元租期方案，搭配購機方案(36個月)，iPhone 12 Pro Max(128GB)專案價20,300元、iPhone 12 Pro(128GB)16,300元、iPhone 12(64GB)9300元、iPhone 12 mini(64GB)6300元；可再享「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3000元、行動VIP享最高購機折扣5000元優惠。

台灣大(3045)今日全通路包括實體、網路門市，以及電商myfone購物與momo購物網正式開賣iPhone 12 mini、iPhone Pro Max兩款蘋果新機，祭出多項0元專案，綁約指定資費，iPhone 12 mini、iPhone Pro Max可0元帶回家，開賣後首三日申辦iPhone 12全系列任一機款，搭配5G 1399型以上綁約專案，再加碼抽宏佳騰智慧電車Ai-3 Comfort+。

用戶搭配1399元5G資費，綁約48個月，iPhone 12 mini(128G)享0元購機；iPhone 12 Pro Max(256G)則是搭1899元資費、綁約48個月，手機同樣0元帶走；VIP用戶續約指定專案可享最高省5000元優惠；針對5年以上老客戶，12月15日前申辦指定專案，享有限時優惠升級VIP。

遠傳(4904)今日於全台直營/加盟/德誼及網路門市火熱開賣iPhone 12 mini/Pro Max，遠傳信義威秀、台北資訊園區直營門市更於上午8點開賣，遠傳驚喜推出限時限量加碼好禮，包括「申辦1399元以上資費，搭配iPhone 12全系列再加贈PICO VR眼鏡」、「開賣首三日，加購蘋果原廠指定配件享9折優惠」。

（時報資訊 王逸芯）