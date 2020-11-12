特斯拉招手 和碩將赴美設廠

和碩拋出震撼彈！執行長廖賜政表示，為因應客戶需求，正評估赴美設廠，

此言一出震驚四座，市場人士指出，除了蘋果這個和碩既有的客戶之外，特斯拉可能也是助推和碩赴美投資的另一大力量。

此外，繼日前宣布投資越南1.5億美元之後，和碩董事會也已通過對印度子公司投資約1.43億美元，和碩在大陸以外的投資火力可說是越來越旺盛。

中國大陸近年缺工、工資也節節高升，加上中美貿易戰催化，代工大廠紛紛在中國以外的地區投資設廠，和碩在去年之前，在中國以外地區的投資設廠最為保守，不過近年急起直追，繼2019年赴印尼、2020年在越南投產後，12日董事會不僅通過對印度子公司投資近110億盧比（相當於1.43億美元）的現金資本，以便因應後續買地、建廠的啟動資金所需，執行長廖賜政更在第三季財報法說會中拋出震撼彈，表示正在評估赴美國設廠。

和碩耕耘車用電子已有多年，不過直到為特斯拉組裝中控台與電控設備後，和碩車用電子事業部業績終於揚眉吐氣，主要應用在特斯拉Model 3，由於特斯拉出貨量爆發，今年下半年特斯拉對和碩下單量倍增、至每月6萬台左右。

在印度廠方面，預計明年下半年或後年會開始生產，至於今年初正式投資的越南廠已在11月量產，以生產IoT、消費性電子產品為主，未來將導入代工PC相關產品。

至於第三季財報，和碩營收受到iPhone 12遲到影響而比去年同期少了5.4％，但獲利能力不受影響，毛利率為4.2％、比去年同期高了0.4個百分點，新產品（指iPhone）出貨前期費用高，才造成毛利率季減0.2個百分點，營益率為1.9％，也高於去年同期的1.8％，但低於上一季的2％，業外收益最大宗的金融資產評價利得也比去年同期高，帶動稅後獲利達68.17億元，年增8.3％、季減3.6％，EPS為2.61元不僅創下歷年同期新高，更是單季獲利歷史第三高，前三季獲利為154.36億元、年增39.2％，EPS為5.91元。