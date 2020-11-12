10年磨劍 蘋果推M1晶片 意外幫華為開路？

美國科技大廠蘋果日前舉行今年第3場新品發表會，發表了專為Mac研發的ARM架構系統單晶片（SoC）「M1」，並推出3款搭載M1的新品，分別是13吋的MacBook Air、13吋MacBook Pro及Mac mini，結束自2005年以來，蘋果Mac電腦一直使用英特爾（Intel）的晶片的慣例，因此，有業界人士認為，此舉將重塑PC處理器市場，而新的競爭將為大陸晶片帶來機會，對華為有利。

蘋果首款為Mac研發的晶片「M1」，是首個採用台積電5奈米製程的PC處理器，搭載8個中央處理器（CPU）運算核心及8個繪圖處理器（GPU）運算核心，採用16核心類神經網絡引擎（NPU）加速人工智慧（AI）及機器學習運算，晶片內含高達160億個電晶體，亦創下業界新紀錄。之前，美國媒體曾報導，蘋果為了研發PC處理器，已經在研發上花費了10多年，至少斥资10億美元收購了6家以上的公司。

根據大陸《AI財經社》報導，蘋果擺脫英特爾推出自研晶片，是出於競爭的需要，因安謀（Arm）架構晶片具有功耗上的優勢，更適合未來、尤其是5G上的競爭。目前蘋果手機晶片片已是採用Arm的運算架構技術。

▍蘋果自研晶片的套路 會是華為的活路？

報導並引述分析師預測指出，如此一來，對於目前PC處理器市場由英特爾為代表的x86架構所主導，蘋果擁抱Arm將加劇PC處理器市場競爭。

對此，有業內人士分析，新的競爭給國內晶片也帶來機會，其中華為鯤鵬有不錯的市場反饋。福建鯤鵬創新中心項目經理葉漢文表示，華為鯤鵬合作PC廠商已有12間，華為自己不生產PC，只提供晶片和解決方案。他稱，基於Arm的鯤鵬晶片在高性能、高吞吐、高並發方面突出，同時在高集成方面也做到四合一，大數據的能效方面提升30%。

報導並提到，在美國圍堵封殺下，晶片國產化已成趨勢。葉漢文認為，國內晶片硬件性能方面不輸國外，不足的是軟件生態，「需要聯結政府、企業、用戶，整合政策、資金、技術及人才等資源，這是使命也是難點」。當務之急是讓更多企業加入鯤鵬計算產業生態，後續挑戰是如何吸引國際上主流大型應用主動適配鯤鵬技術。

事實上，華為早過蘋果推出自研Arm架構鯤鵬920晶片，目前已經推出相關的電腦及伺服器產品。報導補充，根據供應鏈消息指出，鯤鵬晶片均採用7奈米工藝，華為已提前儲備兩年備貨。

因此，業界人士認為，蘋果擁抱Arm，被認為一定程度有利於華為。安信證券分析師表示，華為在桌上型電腦、伺服器等領域嘗試使用自研的Arm架構鯤鵬處理器，同時研發自己的鴻蒙OS系統，意味著華為也有「類似蘋果的戰略」。

（中時新聞網 葉明芳）

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