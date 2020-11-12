該花錢了 Google相簿免費無限儲存將取消

現代人極為仰賴手機作為日常使用的相機，隨時紀錄值得紀念的重要時刻。因此妥善的備份相片、影片，也顯得十分重要。Google一直以來都提供所有用戶可以免費無限制上傳影片、照片到Google相簿的服務，如今他們已正式宣布這項福利將會在2021年6月1日終止。

Google指出，2021年6月1日起，所以上傳到Google相簿的「新」照片、影片，皆會被計入每個人免費的15GB雲端空間內。如果需要更多相簿的儲存空間，Google建議用戶可以購買Google One服務，最低每個月65元（或年費650元）起可享有每個月100GB的空間，以及可與家庭成員共享，並包含可諮詢Google專家的權利。

Google指出，為每個用戶所提供的15GB空間，也將與Gmail、Google Drive的儲存空間合併計算，從這個角度來說，如果是重度仰賴Google雲端服務的用戶，15GB空間可說很快就會捉襟見肘。

因應這樣政策，Google也連帶說明，他們雖然將向一般用戶取消無限制儲存備份至Google相簿的福利，但這項福利會持續向Google Pixel手機用戶開放，也就是說入手Pixel手機用戶仍可保留無限制儲存影片、照片到Google相簿的福利（僅限由Pixel手機上傳）。

而在2021年6月1日所上傳的高畫質相片、影片，將在本次調整中被豁免，不會被計入每個使用者15GB儲存空間的容量裡。Google指出，目前他們就已經提供了一項工具，可以讓使用者預估當前所擁有的Google相簿空間，還能使用多久時間。他們也將在2021年6月提供使用者一項工具，讓他們可以快速找到相簿可能想要刪除了相片或影片，例如過長的影片，或是拍攝失敗的模糊照片。

Google指出，他們宣布這項政策是因為如今已經有4兆（4 trillion）張照片被儲存在Google相簿中，且每週都有280億個新照片或影片被上傳。他們是為了提供使用者更好的服務才做此決定。但從另一個角度來看，也是為了推廣Google Pixel手機以及Google One訂閱服務之舉。

（ 科技 黃慧雯）