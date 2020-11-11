海外三業者涉抬價 公平會開罰

公平會11日針對日商東電化（TDK株式會社）及其泰國子公司MPT、日本發條株式會社（NHK）等三家業者，聯合哄抬硬碟懸架價格行為，期間長達八年之久，裁罰合計新台幣6億373萬元罰鍰。

公平會指出，日商TDK及子公司泰商MPT與日商NHK三家業者，每年銷售至我國硬碟產品金額達上百億元，卻透過敏感資訊交換，進一步操控價格，影響國內相關產品市場供需。

公平會指出，硬碟懸架為硬碟零件之一，其功能在於使硬碟磁頭得穩定懸浮於硬碟磁片上方，以便順利讀寫磁片資料。迄至2016年全球製造硬碟懸架的廠商只有TDK集團（含MPT）、NHK集團、Hutchinson Technology Inc.及Suncall Corporation等四家業者，所生產的硬碟懸架供應予全球硬碟業者。

公平會指出，硬碟懸架屬寡占市場，硬碟業者如有採購需求，大多向TDK集團、NHK集團詢價，雙方透過價格、數量等敏感資訊的交換，得以印證與硬碟業者談判虛實，以促進硬碟懸架價格維持或減緩降價幅度，且在獲知競爭對手採取低價策略時，也共同商討對策確保彼此市占率及利益。

公平會並發現，從2008年5月至2016年4月止，由TDK與NHK、或由TDK子公司MPT與NHK的硬碟懸架業務決策者或其相關人員，持續透過電話、見面及電子郵件等聯繫方式，交換對硬碟客戶價格、銷售數量等敏感交易資訊後修正報價，共同維持或擴大彼此市占率並排除競爭。

公平會表示，三家企業違法行為長達八年，且違法期間TDK集團、NHK集團對我總銷售金額都逾1億元，公平會審議後認定為情節重大案件。因此分別裁處TDK 1億5,909萬元、MPT 1億5,909萬元及NHK 2億8,555萬元罰鍰，合計共6億373萬元罰鍰。