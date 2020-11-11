iPhone代工訂單板塊 移動

iPhone代工訂單板塊移動，供應鏈透露，由於和碩決定淡出i12代工、專注生產mini，鴻海因此拿下i12、Pro、Pro Max獨家代工，為了避免訂單集中度過高，蘋果決定將mini訂單由鴻海轉出，最快明年第一季立訊就會在現在的緯創昆山廠生產mini，這也是2011年以來，第一次iPhone「新代工廠」可以從新機種開始做起。

蘋果年度iPhone雖然史無前例推出四款新機，不過，原先代工訂單的規劃很因循往例，鴻海通吃全部訂單，其中，i12 Pro與Pro Max為鴻海獨家，而鴻海也是i12最大代工廠，並拿下大約兩成的mini訂單，和碩則是拿下八成i12 mini代工訂單、分食部分i12代工訂單。

據了解，和碩量產i12 Mini不夠順暢，加上iPhone組裝業務本來就是量要夠大、良率要夠高才能賺錢，和碩手中的i12訂單規模不夠大到讓和碩保有合理的獲利，都讓和碩決定放棄i12訂單，專注火力生產mini一款就好。事實上，2018年和碩就曾為了專心生產iXR而發生過類似的事，並不稀奇。

然而，和碩決定淡出i12代工，蘋果決定由鴻海吃下所有的i12代工訂單，這麼一來，就會發生iPhone代工訂單過度集中在鴻海的現象，為了解決這這個的狀況，蘋果決定提早讓立訊「上場」，並要求鴻海將手中的mini訂單轉移給現在的緯創昆山廠、未來的立訊。

目前緯創昆山負責iPhone的廠區，還沒有完成出售給立訊的作業，可是供應鏈透露，該廠區不少管理階層已由立訊派駐，i12 mini試產也正在進行中，隨著iPhone廠區出售案將在今年底完成，如果該廠生產良率屆時能夠提升到一定水準，最快明年第一季立訊就會成為mini供應商。

蘋果在2011年引進和碩、打破鴻海獨家代工後，和碩生產的第一個機種就是全新的CDMA版iPhone 4s，緯創在2015年加入iPhone代工行列，只能先從舊機種i6+開始生產，直到2018年好不容易第一次有機會代工新機種（後來被「防水門」事件影響受阻），原先外界預期立訊也會循緯創模式、最快明年第四季才有機會生產新機種，但在代工訂單板塊轉移下，立訊意外提早上場。