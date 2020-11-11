大毅看淡Q4業績 展望明年通訊車用占比

被動元件廠大毅第4季營運估傳統淡季因素，業績可能小幅季減，目前產品價格持平，明年大環境可望成長，明年通訊和車用占比可望提升。

大毅今天下午舉行線上法人說明會，展望未來發展策略，大毅指出產品著重小型化、利基化、高規格，朝向高精密微型和高可靠度產品開發，公司也積極布局5G應用。

展望第4季營運表現，大毅指出第4季仍是傳統淡季，10月有中國大陸十一長假、年底歐美有耶誕假期和盤點因素，預估第4季業績小幅季減。在產品價格部分，大毅指出目前產品價格持平。

展望明年，大毅預期大環境可望成長，目前COVID-19疫情朝正面發展，若疫苗順利、各產業復甦，大環境樂觀看待。

展望產品銷售比重，大毅預估明年電阻類產品比重約64%，保護元件及感測元件占比約36%，保護及感測元件占比看增。從終端市場應用來看，大毅預期消費電子占比約38%，運算類占比約15%，通訊類占比約21%，工控占比約12%，車用占比約10%。通訊和車用占比可提升。

大毅今年前3季合併營收新台幣40億元，較去年同期33.49億元增加19.45%，合併毛利率24.11%，較去年同期25.49%減少1.38個百分點；前3季合併營業利益6.23億元，營益率15.6%，較去年同期13.15%增加2.45個百分點；前3季稅後淨利6.09億元，較去年同期3.15億元大增93.2%，每股稅後純益4.33元，優於去年同期EPS 1.77元。

其中第3季稅後淨利1.31億元，較第2季2.43億元減少46%，當季每股稅後純益0.93元，低於第2季EPS 1.73元。

從區域市場來看，今年前3季大中華區占比約74%，亞洲占比約18%，美洲占比約6%，歐洲占比2%。從產品銷售來看，今年前3季電阻類占比約66%，保護及感測元件占比約34%。

大毅已依據國際會計準則第36號「資產減損」規定提列減損損失，金額2066.5萬元，影響將減少每股盈餘約0.14元，已在今年前3季財報中認列。

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