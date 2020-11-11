蘋果Mac搭自家晶片M1 筆電售價3.09萬元起

蘋果公司今天舉行今年第3場線上秋季發表會，推出搭載自主研發晶片M1的MacBook Air、MacBook Pro及Mac mini，兼具高效能和低功耗，將展開為期兩年的Mac轉換計畫。

根據蘋果台灣官網，13吋MacBook Air售價新台幣30,900元起，13吋MacBook Pro售價39,900元起，Mac mini售價21,900元起。3款新產品皆暫未發售。

蘋果發表會首先介紹專為Mac設計的M1晶片，以往Mac與PC依賴多個晶片來處理中央處理器（CPU）、I/O、安全等功能，現在透過M1，這些技術可以結合在系統單晶片（SoC）上，同時提升效能與能源效率。

M1晶片採用5奈米製程打造，可提供最快達3.5倍的CPU效能、最快達6倍的 繪圖處理器（GPU）效能，以及最快達15倍的機器學習速度，還有比以往Mac更長達2倍的電池續航力。

蘋果硬體技術資深副總裁史羅吉（Johny Srouji）說，M1是為Mac打造的突破性SoC，沒有其他晶片能比擬。十多年來，蘋果致力於設計領先業界的晶片，並用於iPhone、iPad與Apple Watch上，M1奠基於這個基礎，並且帶領Mac邁向新時代。

搭載M1的全新MacBook Air採用無風扇設計，無線上網時間最長達15小時，影片播放時間最長可達18小時，是MacBook Air歷來最長的電池續航力。全新MacBook Pro無線上網時間最長可達17小時，影片播放時間可達20小時。

藉由M1晶片和Big Sur作業系統，Mac使用者比以往可執行更多類型的App，包括iPhone和iPad App現在也能直接在Mac上執行。

透過3款Mac新產品，蘋果開始採用專為Mac設計的全新晶片系列，作為Mac轉換計畫的開端，預計轉用蘋果設計的晶片將需要兩年左右時間完成。

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