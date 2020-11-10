宏達電Q3每股虧1.7元 2年多最佳表現

宏達電公布第3季財報，每股虧損1.7元，雖未轉盈，但毛利率回升，已創2018年第2季轉虧以來，單季最低虧損，前3季每股虧損仍達5.98元。

宏達電今天公布第3季財報，營收新台幣15.3億元，營業毛利率從第2季26.5%上升至27%，增加0.5個百分點；營業淨損15.8億元，營業利益率負103.1%；稅後淨損14.1億元，每股稅後虧損1.7元。

值得注意的是，宏達電第3季雖未轉盈，但單季每股虧損1.7元，是自2018年第2季轉虧以來，單季最低虧損，且若排除2018年首季因認列業外轉盈，更創2015年第2季後單季最低虧損表現。

宏達電今天股價走揚，盤中上漲約2%以上，來到29.35元，收復月線和5日線。

宏達電前3季合併營收42.06億元，稅後淨損48.98億元，每股虧損仍達5.98元。

在虛擬實境（VR）方面，宏達電持續布局企業應用市場，結合高端VR硬體、軟體內容及服務平台等發展出多元應用，擴大客戶群至汽車、國防、醫療保健及其他產業。

宏達電近期已發表全球首款台灣製造5G手機HTC U20 5G，並在台灣及歐亞洲地區發表HTC Desire 20 Pro，拉貨潮挹注營收表現，繼續耕耘智慧機市場。