和碩遭蘋果喊卡新業務 三外資喊「免驚」！

代工廠和碩違規使用學生員工，在改善前，蘋果公司將暫停委交新業務。2家美系外資認為不影響和碩與蘋果關係，維持加碼評等；日系外資認為和碩在蘋果供應鏈地位不易被取代，重申優於大盤評等。

今天和碩股價下跌0.4元開出，早盤最低來到60元、跌幅約1.48%，成交量逾1.37萬張。

美系外資發布研究報告表示，蘋果對和碩暫停的是新業務，代表既有營運不受影響，尤其iPhone組裝廠目前產能都滿載，和碩股價不易波動。考量iPhone組裝業務占和碩營收60%至65%、營業利益占50%至55%，和碩應該會盡全力確保與蘋果關係，維持「加碼」投資評等與目標價80元。

另一家美系外資指出，iPhone 12系列目前量產進度不變，但和碩遭蘋果暫停新業務，可能影響明年iPhone訂單分配，目前和碩在iPhone組裝市占約28%。整體而言，這次事件影響仍在可控範圍內，重申和碩「加碼」評等與目標價74元。

日系外資表示，學生員工事件屬於單一事件且有辦法解決，對和碩與蘋果關係應不會有明顯影響。考量和碩產能規模以及與蘋果的長期關係，未來1到2年和碩在蘋果供應鏈的地位不容易被取代，維持「優於大盤」評等。