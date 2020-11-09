電支條例今送審 可跨業轉帳

全力衝刺「嗶」經濟，電子支付、電子票證二合一的《電子支付機構管理條例》，今日將送進立法院初審，除業務從現行3項業務擴大到12項，能用電子支付買外幣、購買金融商品，電支、電票也將「大一統」，可以跨業者互相轉帳，也等於是同台競爭。

電子票證（如悠遊卡）與電子支付（如街口支付）過往不能互通，衍生許多監理爭議，且因為使用界線已模糊，新法最大變革直接把悠遊卡、一卡通都改為電支，等於讓電票這「歷史名詞」退場，未來一視同仁。

在全部納為電支後，不同電支帳戶間可相互轉帳，一改現在只能街口轉街口、悠遊付轉悠遊付的限制，新法中訂定將成立「資金共享平台」，比較像銀行透過財金中心，可以跨行轉帳概念，只要掃QR Code就能轉錢。

業務方面，除現行代理收付、收受儲值，增加國內外小額匯兌；買賣外幣；收付訊息整合傳遞；端末設備共用；提供使用者間、使用者 與特約機構間訊息傳遞；電子發票系統及相關加值服務，從原本3項擴增至12項。

最「有感」的應是理財服務，現行電支儲值只能使用新台幣，未來也可將外幣儲值在電支帳戶裡，甚至轉帳，有點類似「微網銀」；另外也可以用電支帳戶買賣金融商品，像是買基金、繳保費，甚至線上申請貸款。

（中國時報 黃琮淵）