陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍

美中科技戰加劇，早在川普政府開鍘中芯國際之前，美商高通、博通已未雨綢繆，提前將原本給中芯的訂單轉給台積電，兩大客戶成為台積電28奈米產能罕見滿載的背後重要推手。

調研機構以賽亞研究（ISAIAH Research）指出，台積電5奈米製程產品包括5G智慧機應用處理器、CPU、GPU等，目前除了蘋果包下5至6成產能之外，還有賽靈思、超微（AMD）、聯發科、博通、比特大陸、英特爾7大客戶卡位搶產能，台積電5奈米提前滿載。

而台積電7奈米產能也同樣爆棚，聯發科、高通、超微、NVidia、博通、蘋果與展訊（Spreadtrum）都紛紛下單，以賽亞估計，7奈米製程產能利用率至2021年都將高於95％。

Digitimes報導，台積電28奈米製程產能利用率之前不是很理想，但受惠中芯遭美國制裁，原本客戶高通、博通紛轉單台積電，業界傳出，台積電28奈米產能第3季約達8成，第4季出乎預料達100%。

另外，台積電在南科為Sony打造專屬28奈米製程產線，主要產品為高階CIS大單，因此，高通、博通和Sony三大客戶推升台積電28奈米產能罕見滿載榮景，預期看好到2021年。

（中時新聞網 吳美觀）