2021智慧科技新興應用產品 關鍵四大趨勢

資策會產業情報研究所（MIC）表示，未來將有四大趨勢值得關注，特別是「AR/MR即將起飛」、「PC產業局勢變化」、「雲端應用帶動資料中心發展」與「Edge AI於智慧影像辨識應用」。

AR/MR擴散至「醫療照護」應用 幫客戶節省時間成未來商機

MIC表示，AR/MR發展的五大關鍵條件已經到位，主要為「科技環境完備度獲得提升」，包含：沉浸式互動影音、AI感知融合、5G通訊與3D沉浸音效出現並產生交集，二是「產業鏈雛形已出現」，並且在重要環節皆有臺廠卡位，另外加上「關鍵大廠號召」、「市場期待與接受度高」與「生態系逐步成形」等條件，預期驅動AR/MR快速發展起飛。

針對應用發展現況，資策會MIC資深產業分析師林巧珍表示，可觀察到AR/MR已開始應用在各垂直應用領域，從一開始安防/公共安全、物流應用，逐漸擴散到「醫療照護」，預期成為下一個熱門應用。不過須注意，其解決方案客製化程度很高，未來幫客戶節省時間將成為商機，軟/硬體縮時開發、管理工具與資服更受重視。

品牌廠以跨產業、跨產品思維布局 改變未來PC產業

為了因應AI、5G、雲端運算等智慧科技發展，品牌廠開始以跨產業、跨產品思維布局整體事業，將改變PC產業競爭局勢與遊戲規則，並改變未來PC產品樣貌。資策會MIC表示，蘋果將自家PC由x86架構轉換至ARM架構，有利於整合自家產品應用，卻對其他PC品牌廠造成威脅；Google積極布局教育市場，受惠於疫情帶動遠距教學，Chromebook需求大幅增加，更成功打入日本市場，預估2020年Chromebook出貨量達2,500萬台，未來Google將利用雲端應用特點，讓Chromebook有機會切入商用與消費市場。

MIC觀測PC產品發展趨勢表示，教育筆電仍是競爭關鍵，蘋果與微軟皆積極鞏固教育市場，防堵Google Chromebook持續壯大。除此，因應疫情遠距辦公，商用筆電也提升資安規格，廠商推出防窺螢幕、防窺攝影機與多重身份驗證，甚至抗菌等產品功能。5G筆電則為PC產品另一關鍵，資深產業分析師許桂芬認為，電信服務商將扮演此生態系是否壯大的要角，不過若消費者仍無法習慣為了筆電辦門號，或許未來5G企業專網與企業客戶是比較適合的切入點。

「三高」促使資料中心業者投入輔助加速運算

MIC認為，因應疫情宅在家趨勢，資料中心業者推出眾多雲端新興應用，又因為新興應用「三高」需求，加快投入輔助加速運算設計的腳步。資料中心業者主要發展的三大雲端新興應用，包含需要高運算的「雲端串流遊戲」、需要高穩定的「雲端遠距辦公」與需要高即時的「雲端串流影音」，其中，雲端串流遊戲促使資料中心業者拓展社交與內容平台；雲端遠距上班需求促使資料中心業者與第三方通訊軟體商合作，誕生新的第三方通訊大廠；雲端串流影音則促使各種「綑綁服務」盛行，提供影音之外的產品與服務成為新的主流。

資料中心業者因應新興應用發展，加快投入輔助加速運算設計，當中央處理器（CPU）遭遇資料與製程挑戰而不敷使用，處理器也朝向多元化發展，不同伺服器晶片的重要性獲得提升，包含：繪圖處理器（GPU）、特殊應用積體電路（ASIC）與現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）。資策會MIC產業分析師龔存宇指出，預期未來大廠解決方案將會更全面，解決方案規則明確化將有利於台廠，不過大廠之間合作關係將更薄弱，競爭更白熱化。

Edge AI服務提供商宜扮演好「數據資產顧問」角色

Edge AI於智慧影像辨識應用為第四大關鍵智慧科技新興應用，資策會MIC表示，「Edge+AI」為2019年才開始的新興研發議題，而Edge結合AI的解決方案也代表客戶臨場已出現愈來愈多需要即時分析、智慧決策的需求，其中影像辨識便是明確案例，Edge AI影像辨識應用解決方案的出現，反映出當影像數據總量龐大，若採用雲端服務既有模式將面臨運算成本過高的問題，且部分影像也有個資、隱私疑慮。

資策會MIC資深產業分析師施柏榮表示，隨著Edge AI於影像辨識應用越來越複雜化，Edge AI服務提供商必須留意兩大課題：第一，影像標記、訓練過程涉及不同「知識系統」時，須採用異業合作模式；第二，服務提供商最核心的價值在於扮演好「數據資產顧問」，協助客戶建立演算法等數位資產。