大豐電前三季EPS 衝至2.7元

大豐電（6184）6日公布前三季合併營業淨利5.27億元，較去年同期成長13.5％，歸屬於母公司業主之稅後淨利4.01億元，每股稅後盈餘2.7元，優於2019年同期的2.62元。

公平會日昨以附負擔方式，審核通過大豐電、台灣寬頻通訊（TBC）公司之間的併購合作案，大豐電大股東戴永輝取得TBC上層管理公司Dynami Vision的65％股權後，正式入主TBC，這次公平會通過大豐電與TBC併購合作案後，兩家公司合計96萬戶、市占近2成，將正式躍升為國內第三大有線電視集團，僅次於凱擘及中嘉。

大豐電發言人劉家君6日表示，大豐電前三季合併營收14.87億元，雖較去年同期微幅下滑1.5％左右，但該公司透過精兵簡政策略，有效管控各項成本及費用，並在寬頻上網服務持續增加用戶數、穩定挹注營收，使得大豐電整體營業淨利優於去年同期。大豐電截至9月底的寬頻上網用戶數已達10萬6,171戶，用戶並以申辦高速寬頻上網為主，使得大豐電持續保持寬頻上網高申裝量及高速率用戶申裝比。

劉家君強調，有線電視持續面對用戶數自然流失，各家業者都正全力爭取寬頻上網及加值服務用戶以拉抬營收貢獻，大豐電在寬頻及加值領域表現相對穩健亮眼。

另外，大豐電與TBC之間的結合，將有助於降低頻道取得成本、提升經營效率，對於未來引進新頻道節目、地方製播節目、與OTT業者合作、拓展智慧家庭與智慧社區的加值應用等都相當有利，亦有助於該公司發展多元視訊內容及網路服務等整體經濟利益。

大豐電強調，未來TBC集團與大豐電在業務合作上，潛在更多發展可能性，有助於提高兩家公司的經營綜效。