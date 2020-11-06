文曄上季盈餘 單季歷史新高

亞太半導體通路二哥文曄（3036）6日召開法說會，第三季受惠匯兌利益及祥碩（5269）的股利收入挹注，稅後盈餘達11.52億元，較去年同期成長41％，每股盈餘1.46元，創歷史單季新高紀錄，文曄預期第四季營收將可維持個位數年成長。

文曄董事長鄭文宗表示，今年是比較特別的一年，除了新冠疫情對生活型態產生深遠影響外，與德州儀器（TI）長期的合作關係，也將在年底正式結束，第四季對營運的貢獻將完全消失，所幸，公司今年以來，積極將原先TI代理線的能量平均分配到不同產品線上，順利彌補與TI分手後造成的財務缺口。

文曄第三季合併營收達918.62億元，季增23％、年減5％，毛利率維持在3.01％，營業收益達14.07億元，加上匯兌收益及祥碩的股利收入合計貢獻2.2億元「其它收益」，帶動稅後盈餘成功刷新歷史單季新高紀錄。

以產品別觀察，通訊產品第三季營收受惠手機客戶需求回溫，季增54％，占整體營收達48.5％，其次包含消費性、自動化及工控產品，也皆較第二季有所成長。展望第四季，文曄預估，在手機客戶拉貨動能轉強與車用電子需求持續復甦下，將抵銷電腦、消費性電子、工業與儀器領域的季節性下滑，毛利率可望維持在2.75～2.95％之間，且營收將維持個位數的年成長。

鄭文宗指出，文曄為因應疫情與國際情勢的轉變，將持續進行數位轉型來提升營運效率與增進在供應鏈上的附加價值，未來將繼續追求中長期的市占率提升、優於產業的成長力道與獲利的穩健成長。

文曄今年以來持續進行財務結構上的調整，除第二季以每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，與祥碩進行專案策略合作外，第三季起也發行67.5億元的甲種特別股，增資後實收資本額將達92.3億元。