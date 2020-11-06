達方Q3營運讚 每股賺1.01元

筆電需求不墜，綠能和元件產品也有旺季效應，達方電子（8163）第三季營收達61.1億元、季增6.7％，稅後淨利2.8億元、季增13.6％，每股盈餘1.01元，第四季展望審慎樂觀。達方轉投資壓電與天線元件的子公司詠業也將於第四季登錄興櫃，規劃明年上市。

達方6日召開董事會，會中通過2020年第三季財務報表。第三季合併營收為61.1億元，較上季成長6.7％，較去年同期成長23.2％，稅後淨利為2.8億元，較上季成長13.6％，較去年同期成長18％，稅後每股盈餘為1.01元。累計今年前三季合併營收為159.5億元、年成長14％，稅後淨利為6.3億元、年減5.76％，稅後每股盈餘為2.25元。

達方表示，新冠疫情帶動居家辦公、線上教育對筆電的新興需求，讓公司第三季鍵盤出貨維持強勁。綠能與元件產品也在旺季效應及急單需求下，營收貢獻增長明顯。

達方公布2020年10月份本業合併營收為21.25億元，較上月增加3.16％，較去年同期增加21.22％。累計2020年1至10月自結合併營收為180.75億元，較去年同期增加14.81％。

對於後續營運展望，達方表示，第四季新冠疫情危機再現，美中兩國爭端不斷，讓全球政經情勢充滿不確定性，但公司仍以審慎樂觀的態度面對第四季營運。旗下專攻壓電與天線元件的子公司詠業也將於第四季登錄興櫃，展現公司策略布局的初步成果。達方在2018年入股詠業，該公司去年營收為11億元，每股盈餘為3.84元，預估今年營收成長10％，今年上興櫃之後，規劃2021年以高科技股上市。

達方表示，長期對內精實整合、對外策略聯盟的策略方向不變。周邊、綠能與整合元件暨材料三大事業將持續整合資源，在既有的核心事業上強化競爭力，在併購事業上展現綜效，以全球化生產的布局，掌握IT與綠能產業的成長契機。