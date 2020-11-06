不尋常…蘋果舊機大追單 加單重點這2款手機

蘋果大追單？根據外電報導，蘋果不僅要求供應鏈生產250萬台搭載蘋果ARM處理器的筆電，在新款iPhone 12 Pro供不應求下，更要求供應鏈追加生產iPhone 11、SE與XR舊機種，傳第四季舊機訂單量合計超過2,000萬支，相當於第四季新機訂單量的四分之一，極為反常，引起市場討論。

據外電報導，i12 Pro銷售優於預期，不過，蘋果目前遭逢光達Lidar模組、電源管理IC等零組件供應不足的困擾，蘋果因而決定對代工廠增加舊機款iPhone 11、SE、XR的訂單，來因應耶誕旺季採購潮，加單重點尤其放在i11與SE。

每年第四季蘋果都是優先衝刺單價高、毛利高的新機，而為了全力衝刺新機，蘋果都會要求代工廠將舊機生產線全部轉作生產新機之用，直到新機銷售旺季過了，第一季開始才會將產線分配一些給舊機生產所用。

業界人士則表示，iPhone零組件眾多，每年都或會面臨某些零組件供應不順、短缺，以蘋果零組件採購實力來說，缺料時要補上八成的缺口，沒那麼難，尤其，如果只是新品供應不足才大量衝刺舊產品的話，對蘋果最在意的財報表現，不是好事，還不如拿這個時間跟精神去追料、增加新機產量。

且業內指出，SE就算再怎麼受歡迎，從2016年上市的第一代SE、到今年上市的第二代SE，每一代的一年出貨量都穩定維持在2,000～3,000萬支，即使是剛上市最熱賣之時，當季的出貨量也低於1,000萬支，為了彌補新機交貨不及而在第四季將SE加單至千萬支，似乎有點不太合理。

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