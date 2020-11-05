iPhone 12兩款新機搭電信資費 0元輕鬆入手

iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini將於13日早上8點在台灣正式開賣，五大電信商5日相繼公布最新資費，搭配5G指定資費，iPhone 12 mini／12 Pro Max都提供0元購機方案。

中華電信宣布，兩款新機13日在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，搭配1,399元資費（36個月），iPhone 12 Pro Max（128GB）購機價20,300元、iPhone 12 mini（64GB）專案價6,300元，舊機回收價再加碼折3,000元。

台灣大5日宣布6日晚間9時在實體門市、網路門市、電商平台momo購物網及myfone購物在內的全通路開放預購，搭配1,399元資費綁約48個月，mini（128G）0元購機，Pro Max（128G、256G）搭1,899元資費，綁約48個月，手機同樣0元入手，VIP續約最高省5,000元，舊機換新機最高再折22,600元。

台灣之星則主打5G資費599元起「地表最強換購計劃」，舊機回收價加碼再折最高3,000元，月租999元起、手機最低0元，預期iPhone 12系列銷量年成長32％、推動台灣之星年底5G滲透率達標5％。

亞太電首度公布iPhone 12系列手機購機價，共提供999～2,699元五個級距資費，iPhone 12 mini（64GB）搭配999元資費，專案價16,300元，若選擇2,699元資費，購機專案價0元，約期24個月，舊機最高折價22,500元，以iPhone 11 Pro Max 512GB舊換新計算，申辦iPhone 12 Pro Max 512GB就能0元購機。

延伸閱讀



iPhone 12 推換機潮？這三檔值得關注

iPhone 12首波23日開賣 周邊配件盡出