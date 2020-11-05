頎邦前3季EPS 4.05元 產能吃緊到明年H1

面板驅動IC封測廠頎邦前3季稅後淨利新台幣26.44億元，每股稅後純益4.05元。頎邦先前指出全球面板驅動IC測試產能供不應求狀況，將延續到明年上半年。

頎邦今年前3季合併營收161.15億元，較去年同期151.63億元成長6.27%，由於營業成本增加，前3季合併毛利率27.79%，較去年同期33.37%減少5.58個百分點；前3季合併營業利益34.17億元，合併營益率21.2%，較去年同期26.65%減少5.45個百分點。

頎邦前3季稅後淨利26.44億元，較去年同期31.78億元減少16.8%，前3季每股稅後純益4.05元，低於去年同期EPS 4.88元。其中第3季稅後淨利10.15億元，季增45.35%，每股稅後純益1.55元，優於第2季EPS 1.07元。

展望未來營運，頎邦積極採購面板驅動IC用先進測試機台，目前頎邦調漲部分測試價格，其他價格持穩，公司預估全球面板驅動IC產能供不應求狀況將延續到明年上半年。

在非驅動IC產品部分，頎邦指出包括功率放大器和射頻元件封測業績比重占整體業績比重已到3成，未來比重將持續增加。

法人指出，由於產能吃緊和面板驅動IC需求升溫，頎邦10月開始調漲面板驅動IC測試價格，估第4季營運表現有機會優於以往季節性。

展望今年，法人預期頎邦今年業績可衝上215億元，年增5%到7%區間，創歷史新高，毛利率可突破27.5%，稅後淨利可逼近36億元，每股純益可超過5.4元，站上歷史第3高，無畏COVID-19疫情和華為禁令影響。