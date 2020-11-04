搶攻5G 聯發科催生5、6奈米晶片

聯發科持續邁向先進製程，傳出將推出研發代號MT6893和MT6891的5奈米、6奈米製程手機晶片。供應鏈透露，目前三星、OPPO、Vivo、小米及中興都可望採用聯發科新款手機晶片，替2021年營運提前注入一股強心針。

外電報導指出，聯發科預期年底前將推出新款5G手機晶片，研發代號MT6893及MT6891，且都將採用ARM Cortex-A78架構打造，效能將可望優於天璣1000+使用的Cortex-A77架構。

聯發科持續在5G市場攻城掠地，繼2020年以7奈米製程的天璣系列順利拿下OPPO、Vivo等品牌大廠訂單之後，本次再度傳出，聯發科將在年底前發表新款5G手機晶片，且有望以6奈米製程打造。供應鏈指出，目前確定採用的客戶將有三星、OPPO及Vivo等品牌大廠。但聯發科不評論市場傳言。

至於受到美國禁令影響的華為，也傳出已向聯發科提出採購新晶片需求。供應鏈指出，華為目前也提出採購聯發科新晶片需求，但由於美國禁令影響，因此聯發科無法出貨，聯發科為此已向美國提出出貨許可，若未來獲美方同意，聯發科將有機會再度重新大啖華為訂單。

據了解，由於高通在台積電7奈米製程投片比例不高，僅有高通865手機晶片X55數據機晶片等少數產品線在台積電投片量產，大多數仍在三星7奈米及8奈米製程量產，不過由於三星8奈米製程良率無法有效提升，使產能供給有限，加上輝達（NVIDA）本次Ampere 架構的RTX 30系列繪圖卡晶片在三星8奈米製程搶產能，因此使三星產能供給吃緊，也讓高通供貨略為受限。

供應鏈表示，聯發科的5G手機主晶片由於在台積電投片量產，產能尚能滿足客戶需求，且由於聯發科執行長蔡力行對於產能製程熟稔，因此成功延攬聯電、力積電等晶圓代工廠生產周邊晶片，因此使聯發科的5G智慧手機晶片解決方案能全力供給，成為在這波晶圓代工產能吃緊下，仍能逆勢搶單的關鍵因素。

不僅如此，聯發科為搶攻高階市場，也傳出將在2021年下半年推出5奈米製程的新款手機晶片，屆時旗下新款產品線也將全面支援5G毫米波（mmWave）功能，搶攻新一波的5G智慧手機市場。