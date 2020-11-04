世界先進Q4營收 拚戰新高

世界先進第三季稅後淨利達15.27億元，寫下七季以來新高。展望後市，董事長方略預期，第四季在5G及遠端辦公／教育等需求推動下，產能利用率仍維持高檔，第四季合併營收有望成長並改寫歷史新高。

8吋晶圓代工價調漲

此外，方略指出，目前8吋晶圓產能訂單需求已經看到2021年上半年，屆時車用訂單可望回溫，全產品線持續抱持樂觀態度，至於代工價格確實正在上漲。

世界先進公告第三季財報，單季合併營收83.44億元、季成長1.4％，創單季歷史新高，毛利率34％、季增0.8個百分點，稅後淨利15.27億元、季增3.0％、年成長2.1％，寫下七季以來高點，每股淨利0.93元。

方略指出，第三季營運主要受惠於PC、5G等終端應用帶動，使大尺寸驅動IC及其他相關產品出貨暢旺，其中又以0.18微米、0.25微米等製程需求較強，至於電源管理IC、車用及小尺寸驅動IC因客戶進行庫存調整，因此表現相較第二季持平。整體來看，客戶維持穩定晶圓代工需求，表現符合先前法說會展望。

毛利率可望季季揚

進入第四季後，世界先進預估，以新台幣兌美元匯率28.6：1情況下，單季合併營收將落在84～88億元區間、季成長0.7～5.5％，毛利率為35～37％之間。其中，合併營收可望改寫歷史新高，毛利率表現亦將優於第三季。

觀察第四季成長動能，方略指出，第四季持續在遠端辦公／教育及5G需求帶動下，大尺寸驅動IC及PC相關IC需求將維持熱絡，小尺寸驅動IC及電視類IC出貨力道可望維持強勁水準，加上資料中心／伺服器的電源管理IC需求升溫，在眾多產品組合升溫效應下，將成為推動第四季業績成長的動能。

進入下半年後，8吋晶圓代工產能一路吃緊，2021年亦可望保持需求大於供給態勢。方略表示，由於5G衍生出大量電源管理IC需求，使整體晶圓代工需求產能結構性改變，加上車用客戶庫存調整在第四季已經觸底，預期2021年第一季將開始升溫，因此目前也與客戶達成調整價格共識。

法人預期，隨著世界先進開始調整晶圓代工報價，加上新加坡廠2021年上半年月產能可望達到四萬片水準，可貢獻整體業績超過一成水準，2021年業績再締新猷可期。

SEMI：12吋晶圓投資 成長至2022年

國際半導體產業協會（SEMI）發布12吋晶圓廠展望報告指出，2020年12吋晶圓廠投資較去年成長13％，並超越2018年創下的歷史新高，成長態勢可望一路持續到2022年。

法人預期，漢唐、京鼎及信紘科等資本支出概念股，可望同步受惠。

SEMI指出，除了雲端服務、伺服器、筆記本電腦、遊戲和醫療科技相關需求等引領這波成長的動能之外，帶動進一步連結性、大型資料中心和大數據發展的5G、物聯網（IoT）、汽車、人工智慧（AI）和機器學習等快速發展的新興技術也功不可沒。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，新冠疫情幾乎加速所有產業數位轉型的腳步，重塑我們工作與生活的方式，而創紀錄的支出預測以及38座新晶圓廠，正是半導體做為先進科技發展基石的最佳例證，相關技術除了將帶動這波轉型持續前行，也有望讓世界面臨的巨大挑戰皆能迎刃而解。

SEMI表示，半導體晶圓廠投資2021年將繼續增長，唯增速將較前一年放緩、僅剩約4％。報告中可看到此前產業的周期再次上演，2023年攀上700億美元歷史新高的前後，2022年將溫和緩降，至2024年再次小幅下滑，雖有小幅波動，但整體投資規模則是逐年拉高。

SEMI「12吋晶圓廠展望報告」中保守預估，半導體界2020年到2024年至少新增38個12吋晶圓廠，低可能性或謠傳的晶圓廠建設項目尚不包括在內。基於高可能性項目預測，2019年到2024年至少新建38座12吋晶圓廠／產線，其中，台灣增加11座、中國增加8座，合計起來就占了總數的一半。2024年半導體產業12吋晶圓量產廠總數將達161座。

最大資本支出區域部分，寶座由韓國拿下，投資額在150～190億美元之間，台灣則以12吋晶圓廠投資額140～170億美元緊追在後，其次是中國，投資額在110～130億美元之間。

由於亞洲目前仍是半導體晶圓廠投資最大區域，因此法人預期，切入半導體晶圓廠的漢唐、京鼎、家登、帆宣及信紘科等設備資本支出概念股，可望雨露均霑，搶下大筆商機。