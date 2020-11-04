Touch ID復出？蘋果取得屏下指紋感測專利

疫情之下，蘋果運用在多款iPhone中的Face ID，屢屢因為配戴口罩防疫而難以驗證，成為討論關鍵。到底蘋果有沒有在思考解決方案？稍早之前外媒報導，蘋果取得了一款螢幕下指紋辨識技術的專利，再度讓Touch ID（指紋辨識）有望在iPhone中捲土重來的話題成為焦點。

本周二（3）美國專利與商標局通過了一項蘋果（Apple）在2018年8月26日遞交的專利申請，內容談到「通過電子設備顯示螢幕進行短波紅外線光學成像」的技術，從專利文件的內容來看，可說是蘋果所研發的螢幕下Touch ID技術的候選方案。

專利文件顯示，蘋果所採用的螢幕下指紋辨識方案，與現行不少廠商採用的光學解決方案，或是超聲波的解決方案不同。是透過光學成像系統向螢幕上方發射短波紅外光，紅外光照射到按在螢幕上的手指時，短波紅外線會因為與螢幕接觸的指紋脊線反射光線，反射光線被光學成像系統中的感測元件接收後，再針對指紋進行分析。

相對於一票Android手機廠商為了提高螢幕對機身佔比（屏佔比）進行的努力，包含推出伸縮鏡頭設計、挖孔螢幕，以及採用螢幕下光學指紋辨識方案，或是運用超聲波技術的螢幕下指紋感測方案等，都未曾在蘋果iPhone中實現過。蘋果提出的相關解決方案，包含是自2017年起在iPhone X中採用的Face ID，其內涵是臉部辨識技術，但是相關感測器卻會佔據螢幕頂端不小的區域，經常成為對手攻擊的焦點。此外，則是因為疫情緣故，佩戴著口罩經常難以透過Face ID解鎖或授權相關功能。

蘋果在9月份發表的第4代iPad Air中，首度採用將Touch ID指紋辨識技術整合在側邊鍵的作法。在此之後，便有相關討論認為，或許這項繼續也有望用於iPhone之中，因為既可以提升螢幕占比，又有Touch ID的便利性。但從專利文件曝光後可以發現，除了運用在iPad Air中的解決方案可選之外，蘋果也正在努力實現螢幕下指紋辨識方案，頗積極的在尋找讓Touch ID重新回到iPhone（或其他設備）中的可能性！

根據先前網路報導，在今年4月蘋果推出第二代iPhone SE後，這一款設備仍舊採用傳統Home鍵整合Touch ID的形式，讓螢幕占比顯得不高，並且造型也略顯過時。但輕巧的身形仍舊擄獲不少喜愛小手機的消費者。在第二代iPhone SE登場後，天風國際證券分析師郭明錤預測2021年上半年蘋果將會推出一款採用 LCD 螢幕的新機，且指紋辨識技術預計將會與側邊按鍵（電源鍵）整合。在第4代iPad Air已採用這項技術的前提下，讓這項預測成真的可能性更高，但究竟會否出現在秋季發表的下一代iPhone中，現今仍難以推論。